مشتريات المصريين من الذهب تسجل أدنى مستوى منذ 5 سنوات

بيانات مجلس الذهب العالمي تكشف تراجع مشتريات مصر بنسبة 12.6% في الربع الثالث من 2026، وسط ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على القدرة الشرائية.

أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن المشتريات ال مصر ية من الذهب سجلت نحو 9.7 طن خلال الربع الثالث من عام 2026، لتصل بذلك إلى أدنى مستوياتها الفصلية منذ خمس سنوات. وقد انخفض هذا الرقم بنسبة 12.6% مقارنة بمشتريات الربع الثاني من العام نفسه، والتي بلغت 11.1 طن، كما تراجعت بنسبة 3% على أساس سنوي مقارنة بنحو 10 أطنان تم شراؤها خلال الربع الثالث من عام 2025.

تراجع حاد في طلب المشغولات الذهبية

عكس تراجع الطلب بشكل أكبر على مشتريات المشغولات الذهبية، التي سجلت 3.8 طن فقط خلال الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض يصل إلى 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت هذه النسبة أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2020، أي خلال ذروة تداعيات جائحة كورونا العالمية.

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أسباب اقتصادية وتأثيرات على الميزانيات

أوضح مجلس الذهب العالمي أن الضغوط التي تعرضت لها ميزانيات الأسر المصرية نتيجة تقليص الدعم الحكومي واستمرار معدلات التضخم المرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، حدت بشكل كبير من القدرة الشرائية للمستهلكين. وأثرت هذه العوامل سلبا وبشكل مباشر على الطلب الكلي على المشغولات الذهبية في السوق المحلي.

استمرار الطلب على السبائك والعملات

في المقابل، سجلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية نحو 5.9 طن خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة بنحو 5.6 طن خلال الفترة نفسها من عام 2025. ومع ذلك، فإن هذا الرقم يمثل تراجعا مقارنة بمشتريات الربع الثاني من العام الجاري، والتي بلغت 6.2 طن.

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موقف الجنيه المصري والاستثمار

شدد مجلس الذهب العالمي على أن مصر خالفت الاتجاه السائد في المنطقة فيما يتعلق بالطلب على الذهب، إذ ساهم ضعف الجنيه المصري في تعزيز جاذبية المعدن الأصفر كوسيلة للادخار والتحوط من تقلبات العملة المحلية. ورغم تراجع إجمالي المشتريات، إلا أن الحاجة إلى التحوط المالي ظلت دافعا قويا للمستثمرين الأفراد.

تعديلات توقعات الاستثمار العالمي

على صعيد السوق العالمية، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمار في الذهب خلال العام الجاري إلى 200 طن، مقابل 400 طن في تقديراته السابقة. جاء هذا التعديل في ظل تباطؤ الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال النصف الثاني من عام 2026، رغم تجاوز الطلب من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب التوقعات الأولية.

تداعيات الأسعار والمحافظات الاستثمارية

أشارت منصة جولد بيليون إلى أن تراجع مشتريات المصريين يعكس التأثير المباشر للضغوط الاقتصادية على سلوك المستهلكين، خاصة مع استمرار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وأكدت المنصة أن اختلاف دوافع الشراء بين المشغولات والذهب الاستثماري لا يزال قائما، حيث يتحول الأولوية نحو المنتجات الأقل ارتباطا بتكاليف التصنيع والمصنعية.