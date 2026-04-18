مشروع "The Spine" بالقاهرة الجديدة.. استثمار 1.4 تريليون جنيه يعزز ثقة المستثمرين في أمن واستقرار مصر

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يطلق مشروع "The Spine" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشروع ضخم باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه مصري، يوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل، ويحقق عوائد ضريبية هائلة. المشروع يؤكد على ثقة المستثمرين في مناخ الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر، ويعكس دورها المتنامي كمركز استثماري عالمي.

أطلق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع "The Spine" العملاق في القاهرة الجديدة، مؤكداً أنه يمثل استثماراً استراتيجياً بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون جنيه مصري، وسيساهم في توفير ما يزيد عن 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن تحقيق عوائد ضريبية تقدر بأكثر من 800 مليار جنيه.

وفي كلمته التي ألقاها بمقر مجلس الوزراء، وصف مدبولي العاصمة الجديدة بأنها رمز لمستقبل مصر، وأعرب عن سعادته بإطلاق هذا المشروع العالمي الذي سيحدث نقلة نوعية في التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي، خاصة وأن تنفيذه يتم بواسطة تحالف مصري بالشراكة مع مؤسسات تمويل مصرية. وأشار إلى أن إطلاق مثل هذه المشاريع الضخمة في ظل الظروف العالمية والإقليمية المليئة بعدم اليقين، يبعث برسالة قوية مفادها أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، مما يجذب استثمارات كبيرة تتوقع تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية. وأكد مدبولي أن هذا المشروع يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في إنشاء المراكز المالية والإدارية والتجارية المتطورة، مشيراً إلى أن الدولة تدعم جوانب التنمية العمرانية المتكاملة التي تشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية، وتساهم في تنشيط العديد من الصناعات، إلى جانب الجوانب السياحية التي يعززها المشروع باحتوائه على أكثر من 3500 غرفة فندقية. ولم يقتصر الأمر على هذا المشروع فحسب، بل أشار رئيس الوزراء إلى التحركات الاقتصادية المتواصلة في مصر، وجذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في مختلف القطاعات. وأكد أنه شهد مؤخراً مراسم توقيع عدد من المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات الصناعية العملاقة هناك، مضيفاً أن مصر تشهد جديداً يومياً فيما يتعلق بالمشروعات التنموية. واختتم مدبولي كلمته بالإشارة إلى ما صدر عن المؤسسات المالية العالمية حول نجاح مصر في اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة الأزمة الجيوسياسية غير المسبوقة، مما مكن الدولة من الصمود والتعامل مع التحديات، موجهاً الشكر لكل من ساهم في هذا المشروع، ومتطلعاً إلى رؤية المزيد من المشروعات المماثلة في المستقبل





مشروع The Spine استثمارات مصرية فرص عمل تنمية اقتصادية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رئيس الوزراء: مشروع The Spine نقلة نوعية للتنمية الشاملة ويستهدف استثمارات 1.4 تريليون جنيهأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع The Spine يمثل نقلة نوعية كبرى في مسار التنمية الشاملة بالدولة المصرية، ويجمع بين الابتكار والتكامل الاقتصادي، ويستهدف ضخ استثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، ويوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل، مع توقع تحقيق حصيلة ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه.

هشام طلعت مصطفى: «The Spine» رؤية لبناء مدن المستقبل وعمود فقري لاقتصاد جديد باستثمارات 1.4 تريليون جنيهقال رجل الأعمال المهندس هشام طلعت مصطفى، إن مشروع &171;The Spine&187; لا يمثل مجرد إطلاق مشروع عقاري، بل يجسد رؤية جديدة متكاملة لبناء مدن المستقبل، تقوم على

إطلاق مشروع "The Spine" العالمي بالقاهرة الجديدة.. استثمارات بـ 1.4 تريليون جنيه وخلق 155 ألف فرصة عملأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن إطلاق مشروع "The Spine" الاستثماري الضخم بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكداً أنه يمثل نقلة نوعية في التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي لمصر. المشروع، الذي تنفذه تحالفات مصرية بالكامل، يهدف إلى وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال المراكز المالية والإدارية والتجارية.

مشروع "ذا سباين": عملاق استثماري جديد بقيمة 1.4 تريليون جنيه يغير خريطة التنمية في مصركشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، عن تفاصيل مشروع "ذا سباين"، أضخم المشاريع الاستثمارية في مصر والمنطقة، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، والذي يهدف إلى إنشاء مدينة ذكية متكاملة تجمع بين الابتكار الاقتصادي والتخطيط العمراني المتطور.

باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.. رئيس الوزراء يشهد الإعلان عن تفاصيل مشروع (The Spine) بالقاهرة الجديدةشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، فعاليات الإعلان عن إطلاق المشروع التنموي العمراني لمجموعة طلعت مصطفى الق

طلعت مصطفى: إطلاق أكبر مشروع عمراني في مصر باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيهأُعلن اليوم هشام طلعت مصطفي عن إطلاق أحد أكبر المشروعات العمرانية في مصر، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة الدولة على المنافسة عالميًا وجذب الشركات

