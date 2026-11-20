فاز مشروع الفيلم المصري "رضا" بجوائز بقيمة 58 ألف دولار من جهات متعددة ضمن ملتقى القاهرة السينمائي، في خطوة تدعم القصة النسائية الصعبة.

في خطوة بارزة دعمت السينما المصرية، فاز مشروع الفيلم السينمائي "رضا" بجوائز مالية ودعم فني متنوع خلال حفل ختام الدورة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي. أُقيم هذا الحفل الكبير مساء الخميس، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من برنامج " أيام القاهرة لصناعة السينما"، ليكشف عن الأسماء والأعمال الأكثر تأثيراً في المشهد السينمائي الإقليمي.

تفاصيل الجوائز المالية لمشاريع السينما المصرية

حصل مشروع "رضا"، وهو عمل يركز على القصة النسائية، على منحة نقدية مباشرة من لجنة قطر للأفلام بلغت قيمتها 25 ألف دولار. يأتي هذا الدعم لتميز الرواية المعروضة في فئة أفضل قصة نسائية، مما يعكس أهمية العمل في محفل دولي يجمع صناع السينما من مختلف الخلفيات.

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إلى جانب المنحة القطرية، تلقى المشروع دعماً مالياً إضافياً من استوديوهات "رايز ستوديوز" بقيمة 5 آلاف دولار. كما حصلت إدارة المشروع على إقامة فنية (Residency) بقيمة 8 آلاف دولار مقدمة من جهة "مصنع"، مما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير العمل وتقنياته السينمائية.

أكملت حزمة الدعم الترويجي والمالي للمشروع جوائز أخرى، حيث قدمت شركة Shift Studio باقة ترويجية متكاملة بقيمة 10 آلاف دولار. كما نال المبدعون جائزة تطوير مالية بقيمة 10 آلاف دولار من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، لتأكيد الدعم المؤسسي الدولي لأصوات السينما النسائية.

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قصة فيلم رضا وتأثيرها الإنساني والاجتماعي

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي إنساني عميق حول شخصية مجدي، سائق التاكسي الذي يفقد ساقيه نتيجة مضاعفات مرض السكري. يفقد مجدي قدرته على العمل وكسب الرزق، مما يثقل كاهل عائلته ويضعها أمام خيارات صعبة وغير مألوفة في سياقها الاجتماعي المعتاد.

في مواجهة هذه الكارثة، تضطر زوجته رضا، التي لم تخرج للعمل من قبل خارج حدود منزلها التقليدي، إلى تغيير مسار حياتها جذرياً. تخرج للعمل في تنظيف بيوت الآخرين، متحملةً مسؤولية إعالة زوجها وتوفير التكاليف الباهظة لساقين صناعيتين.

تسعى رضا بكل جدية لجمع المبلغ المطلوب لمساعدة زوجها على استعادة قدرته على المشي والعمل. ومع كل خطوة تقترب بها من هدفها المادي، تدفع ثمنها النفسي والجسدي الجديداً، في حكاية تسلط الضوء بصدق على المرأة التي تحمل البيت بأكمله على عاتقها.

ردود فعل المبدعين ودور مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تحت رئاسة الفنان حسين فهمي، أسماء المشاريع الفائزة بجوائز الملتقى، مشيداً بالأعمال التي تعكس واقعاً اجتماعياً حقيقياً. جاء إعلان الجوائز كجزء من جهود المهرجان المستمرة في اكتشاف المواهب ودعم المشاريع الواعدة في مرحلة التطوير.

من جانبه، وجه المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح، صاحب فكرة الفيلم وشخصية "رضا"، الشكر العميق إلى لجنة التحكيم وفريق عمل ملتقى القاهرة السينمائي. كما أعرب عن امتنانه لجميع الشركاء الذين آمنوا بالمشروع ودعموه في مراحله الأولى، مما مكنه من الوصول إلى هذه المحطات المهمة.

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عبر المخرج أحمد فوزي صالح في تصريحات صحفية عن عميق شعوره بالإيجابية، قائلاً إن الفيلم هو حكاية امرأة تحمل بيتها على ظهرها، وإنه يشعر اليوم بأن أيادٍ كثيرة تحمله معه أيضاً. جاء هذا التصريح تأكيداتاً على روح التعاون والدعم المتبادل في صناعة السينما.

مشاريع فائزة أخرى في ملتقى القاهرة السينمائي

لم يقتصر الاحتفاء على فيلم "رضا" فقط، حيث حصدا مشروعان آخران هما "خلف الأسوار" و"عسل وجنون" جوائز متنوعة ضمن فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي. يشير هذا التنوع في المشاريع الفائزة إلى ثراء المحتوى السينمائي وطبيعة القضايا المطروحة في الملتقى.

يُعد هذا التظاهرة السينمائية نافذة مهمة لصناع الأفلام على التواصل مع جهات التمويل والوكالات الدولية. يوفر الملتقى بيئة خصبة لتبادل الخبرات وبحث آفاق التعاون المشترك بين المستثمرين وصناع المحتوى المحلي والإقليمي.

تستمر جهود مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دعم صناعة السينما المصرية والعربية من خلال هذه الملتقيات التي تجمع بين التقييم النقدي والدعم المادي المباشر. تعكس الجوائز المقدمة رؤية واضحة لأهمية القصص الإنسانية التي تمس واقع الشعوب وتطرح تساؤلات اجتماعية ملحة.