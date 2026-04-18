مشروع "ذا سباين": عملاق استثماري جديد بقيمة 1.4 تريليون جنيه يغير خريطة التنمية في مصر

كشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، عن تفاصيل مشروع "ذا سباين"، أضخم المشاريع الاستثمارية في مصر والمنطقة، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، والذي يهدف إلى إنشاء مدينة ذكية متكاملة تجمع بين الابتكار الاقتصادي والتخطيط العمراني المتطور.

في خطوة طموحة ترسم ملامح المستقبل ال اقتصاد ي والتنموي في مصر، أعلن المهندس هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى ، عن تفاصيل مشروع ' ذا سباين '، الذي يعد أحد أضخم المشاريع الاستثمارية في مصر والمنطقة. يمثل المشروع استثمارًا هائلاً يتجاوز حاجز 1.4 تريليون جنيه مصري، ويقدم نموذجًا متكاملًا ل مدينة ذكية مبتكرة تجمع بين أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الابتكار ال اقتصاد ي والتخطيط العمراني المتطور. الهدف الأسمى من ' ذا سباين ' هو أن تكون منصة عالمية تربط بين رأس المال، التكنولوجيا، والفرص المتاحة في بيئة أعمال متكاملة، مما يعزز مكانة مصر كمركز جذب لل استثمارات الدولية.

خلال الاحتفالية التي شهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من السادة الوزراء، أوضح مصطفى أن مشروع 'ذا سباين' لا يمثل مجرد مشروع عقاري تقليدي، بل هو تحول غير مسبوق في مفهوم تطوير المدن. إنه نموذج متكامل لمدينة ذكية تتفاعل مع الإنسان وتدعم نمو الاقتصاد الحديث، من خلال دمج التقنيات المتطورة مع الاحتياجات البشرية. يشمل المشروع إنشاء مدينة لوجستية متكاملة تحت الأرض، وهي فكرة مبتكرة تعيد تعريف استخدام المساحات داخل المدن، وتحولها من كيانات صامتة إلى منظومات ديناميكية قادرة على التفاعل والتطور المستمر. حجم الاستثمارات الضخم في المشروع، والذي يتجاوز 1.4 تريليون جنيه، مدعوم برأس مال مدفوع يبلغ 69 مليار جنيه، ويعكس الثقة الكبيرة في جدوى المشروع. وقد تمت هذه الخطوة بالشراكة مع عدد من كبرى المؤسسات المالية الرائدة في مصر والمنطقة، على رأسها البنك الأهلي، مما يؤكد على قوة الدعم المالي والائتماني للمشروع وقدرته على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة على المدى الطويل. إن هذه الشراكات الاستراتيجية ليست مجرد تعزيز مالي، بل هي شهادة على قوة الرؤية التي يقدمها المشروع وإمكانياته الواعدة.

من المتوقع أن يحدث مشروع 'ذا سباين' تأثيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا على المستوى الوطني. فهو سيسهم في توفير ما يزيد عن 55 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وتشير التقديرات الأولية إلى أن مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى حوالي 1%، وهو رقم يعكس حجم التأثير المتوقع على الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، يستهدف المشروع جذب عشرات الملايين من الزوار سنويًا، مما يعزز قطاع السياحة ويدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به. أما بالنسبة للتخطيط العمراني، فيتضمن المخطط العام للمشروع إنشاء 165 برجًا متنوعًا، تشمل وحدات سكنية، ومكاتب إدارية، ووحدات فندقية، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع، وهو ما يمثل حوالي 90% من إجمالي مساحة المشروع. هذا الاهتمام الكبير بالمساحات الخضراء يعكس رؤية المشروع التي تضع جودة الحياة والاستدامة في صدارة الأولويات، لخلق بيئة معيشية وصحية للمقيمين والزوار على حد سواء. ووفقًا للتقديرات، سيحقق المشروع عائدًا ضريبيًا كبيرًا للدولة، حيث يُقدر حصيلة الضرائب بحوالي 618 مليار جنيه لصالح الموازنة العامة، بالإضافة إلى توفير تغطية تأمينية تتجاوز 30 مليار جنيه، وتقديم خدمات طبية متطورة. إن تصميم المشروع يراعي أحدث المعايير العالمية في التخطيط العمراني، بهدف الحد من الازدحام المروري، وتعزيز كفاءة الحركة والتنقل، وخلق بيئة متكاملة تجمع بين العمل والحياة. وبذلك، تتجه 'ذا سباين' لتكون وجهة عالمية تعيد رسم خريطة الاستثمار والتنمية في مصر، لتصبح رمزًا للتقدم والتطور.

لم تولد هذه الرؤية من فراغ، بل جاءت بعد أكثر من 5 سنوات من الدراسات المتعمقة للسوق العالمي، بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة الدولية، وذلك للإجابة على سؤال جوهري: كيف نجعل مصر وجهة أولى للشركات العالمية؟ وتحقيقًا لهذا الهدف، تم اعتماد نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة، توفر إطارًا تنظيميًا مرنًا، وإجراءات مبسطة، وحوافز تنافسية، بالإضافة إلى دوائر جمركية خاصة لأول مرة في مصر، مما يمنح المشروع ميزة تنافسية فريدة ويجعله بيئة مثالية للأعمال والاستثمار





