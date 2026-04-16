مشروع قانون جديد للإدارة المحلية يركز على اللامركزية والاستقلال المالي

يهدف مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، تقدم به النائب حسام حسن الخشت، إلى تعزيز اللامركزية والاستقلال المالي للوحدات المحلية، وتنظيم هياكلها واختصاصاتها ومواردها المالية. يشمل المشروع بنوداً تتعلق باختيار رؤساء المدن والأحياء، وتنظيم الموازنات المحلية، وإنشاء صناديق للتنمية المحلية، وتعزيز دور المجالس المحلية في التنمية الشاملة.

تقدم النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية، مؤكداً ضرورة الحاجة لقانون محليات جديد يقوم على اللا مركزية و الاستقلال المالي للإدارات المحلية.

ويأتي هذا المشروع في ظل قرار لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة فرعية من الحكومة والنواب لمراجعة قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى مقدمة من نواب.

يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديد مستويات ووحدات الإدارة المحلية، وكيفية نشأتها وسلطة إنشائها، والأدوار والاختصاصات التي تتولاها، وتنظيم علاقتها مع المجالس المحلية المنتخبة.

كما يسعى إلى حل إشكالية مجالس الأمناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وتقسيم البلاد لأقاليم للتنمية المحلية.

يتضمن المشروع تنظيم طريقة اختيار رؤساء المدن ونوابهم والشروط الواجب توافرها فيهم، واختصاصاتهم، وتشكيل المجلس التنفيذي للمدينة واختصاصاته، بالإضافة إلى اختيار رؤساء الأحياء ونوابهم وشروط اختيارهم واختصاصاتهم وتشكيل مجلس الحي التنفيذي واختصاصاته.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بالموارد المالية للوحدات المحلية وطرق تنميتها والتصرف فيها، وذلك من خلال 19 مادة قانونية، حيث يمنحها موازنة محلية مستقلة يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ينشئ مشروع القانون حساباً مشتركاً للتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، لتوزيعه على الوحدات المحلية وفقاً لمعادلة تمويلية تضمن التوزيع العادل وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويلزم المشروع كل وحدة محلية بأن تكون لها موازنة مستقلة تلحق بموازنة المحافظة، ونظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات.

ويجيز القانون للمحليات منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق اختصاص المحافظة، بموافقة المجلس المحلي للمحافظة.

كما يمنح المحافظة أو المركز حق الاقتراض بما لا يتجاوز 20% من الإيرادات المحلية سنوياً، ويمنع قبول التبرعات إلا بموافقة مجلس الوزراء.

وتؤكد المادة (39) من مشروع القانون على التزام الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة مميكنة في جميع وحدات الإدارة المحلية، مع إمكانية إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.

وتنص المادة (64) على أن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة، يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون للمحافظ حرية المناقلة بينها بعد موافقة المجلس المحلي، ويرحل فائض الإيرادات المحلية في نهاية كل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.

وتنص المادة (65) على إنشاء صندوق للتنمية المحلية بكل محافظة، له شخصية اعتبارية وحسابات فرعية متنوعة، وتعتبر موارده من الموارد الذاتية للمحافظة، ويرحل فائضه إلى السنة التالية.

وتحدد المادة (66) استقلالية موازنة كل مركز، بينما تمنح المادة (74) رئيس المركز حرية المناقلة بين برامجها وبنودها بعد موافقة المجلس المحلي.

وأخيراً، تنص المادة (84) على مسؤولية المجالس المحلية عن التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية، والكشف عن الفرص الاستثمارية، وحسن توزيع الموارد على الأولويات الفعلية في خططها المحلية





