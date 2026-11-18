شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء تعلن عن مشروعات تطوير محطات التحلية والشبكات في شرم الشيخ لتعزيز الإمدادات السياحية.

أعلنت الدكتورة حنان عمر، نائبة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب جنوب سيناء ، عن بدء تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الحيوية التي تهدف إلى توسعة طاقات التحلية وتحديث شبكات التوزيع بمدينة شرم الشيخ. يأتي ذلك في إطار السعي الحثيث لتعزيز البنية التحتية للمدينة وخدمة القطاع السياحي بشكل مستدام، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات الأساسية للمواطنين والسياح على حد سواء.

توسعة محطات التحلية لزيادة سعة الإمداد المائي

تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها إقامة خزان جديد بسعة 5 آلاف متر مكعب يومي، وذلك من أجل زيادة السعة التخزينية وتحسين آليات توزيع المياه بشكل فعّال داخل منطقة حي النور. يهدف هذا الإجراء إلى الاستفادة القصوى من كامل الطاقة الإنتاجية لمحملة محطة التحلية الجديدة، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 30 ألف متر مكعب يوميًا، مما يضمن تغذية المناطق المحرومة في شرم الشيخ بالمياه الصالحة للشرب بانتظام.

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وقالت الدكتورة حنان عمر في تصريحاتها إن الشركة تواصل عملها المستمر لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات المياه بالمدينة، من خلال تدعيم وربط شبكات المياه في المناطق الحيوية والاستراتيجية. ويشمل ذلك تنفيذ خطة شاملة لإحلال وتجديد قطاع خط مياه رئيسي في منطقة نزلة الميناء وشرم المياه، وذلك وفقًا للمخططات الهندسية المعتمدة والتي وضعها فريق العمل المتخصص.

إحلال وتجديد شبكات المياه في المناطق الحيوية

وتضيف الدكتورة حنان عمر أن الهدف الرئيسي من مشروع إحلال وتجديد خط المياه في نزلة الميناء وشرم المياه هو رفع كفاءة الشبكة بشكل كبير وزيادة الاعتمادية التشغيلية لنظام الإمداد. يسهم هذا التحديث التقني في تحسين توزيع الضغوط الهيدروليكية على الشبكة، مما يضمن استمرارية تدفق إمدادات المياه بصورة مستقرة وآمنة، ويقلل من احتمالات التعطل أو الانقطاع في المناطق المكتظة بالسكان والمراكز السياحية.

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هذا ويجري العمل على مدار الساعة لتنفيذ هذه الأعمال الحيوية التي تخدم جزءًا كبيرًا من مدينة شرم الشيخ، حيث يتم ربط الشبكات الجديدة بالشبكات القائمة لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع ملحوظ للمنازل والفنادق والمنشآت التجارية في المنطقة.

تجديد شبكة الصرف الصحي القديمة بالتبديل الكامل

بالإضافة إلى مشروعات المياه العذبة، يجري حالياً إحلال وتجديد خط صرف صحي في منطقة السوق التجاري القديم، حيث يمتد العمل على طول 2 كيلومتر بدءًا من مدخل السوق. يهدف هذا المشروع إلى استبدال الخط القديم الذي كان قد تم إنشاؤه منذ أكثر من 30 عامًا، والذي كان مكونًا من أنابيب الزهر المتهالكة التي لم تعد قادرة على تحمل الضغوط أو الحفاظ على السلامة الصحية.

وقالت الدكتورة حنان عمر إن الخط الجديد سيتم تصنيعه من مادة البولي إيثيلين بقطر 400 ملليمتر من الحديد، مما يضفي عليه متانة عالية ومقاومة أفضل للتآكل والتلف. يأتي هذا الإجراء ضمن الخطة الاستراتيجية لشركة مياه جنوب سيناء الهادفة إلى تطوير الشبكات القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية بشكل جذري.

دعم خطط التنمية والسياحة بتحسين البنية التحتية

وتؤكد الدكتورة حنان عمر أن هذه المشروعات المتعددة تدعم بشكل مباشر خطط التنمية العمرانية والسياحية التي تتبناها مدينة شرم الشيخ كوجهة عالمية. يتماشى هذا العمل مع رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز جودة البنية التحتية في المدن السياحية الكبرى، لضمان تقديم خدمات مثالية تليق بسمعة المدينة وزيارتها من الملايين من السياح سنويًا.

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وبهذا الصدد، أشارت نائبة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء إلى أن الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في تنفيذ هذه الأعمال يعكس التزام الشركة بتحقيق معايير عالمية في الجودة والكفاءة، مما يعزز من قدرة المدينة على استيعاب النمو السكاني والسياحي المتزايد، ويضمن استدامة الموارد المائية والصرف الصحي للأجيال القادمة.