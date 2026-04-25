مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يفرض التزامات صارمة على الموثقين

يهدف مشروع القانون إلى ضمان دقة البيانات في وثائق الزواج وحماية حقوق جميع الأطراف، مع عقوبات صارمة للمخالفين. كما يشيد البرلمان بمقترح حماية الطلاب وكلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء.

يشهد المشهد التشريعي في مصر حراكًا نشطًا، حيث قدم حزب العدل مشروع قانون ًا جديدًا للأحوال الشخصية يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذه المسائل الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

يركز هذا المشروع على تعزيز الشفافية والدقة في إجراءات التوثيق، بهدف حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتقليل فرص نشوب النزاعات المستقبلية. القانون المقترح يضع مجموعة من الالتزامات الدقيقة على عاتق الموثقين، ويفرض عليهم مسؤولية كبيرة في التحقق من الحالة الاجتماعية للأزواج قبل إتمام عقد الزواج. هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى منع التستر على حالات الزواج المتعدد، وضمان علم جميع الزوجات بحقوقهن ووضع أسرهن القانوني.

وتأتي هذه الخطوة التشريعية في ظل اهتمام متزايد من البرلمان المصري بقضايا الأسرة وحقوق الطفل، حيث أشاد أعضاء البرلمان بمقترح قانون حماية الطلاب في المؤسسات التعليمية، واعتبروه خطوة أساسية نحو توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للأجيال القادمة. وأكدوا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة التشريعات، بل في تطبيقها على أرض الواقع، وتوفير الموارد اللازمة لضمان فعاليتها. وأشاروا إلى أن حماية الأطفال في المدارس تبدأ من الأسرة، ومن خلال التوعية المبكرة بأهمية احترام حقوق الطفل، ومكافحة جميع أشكال العنف والإيذاء.

كما أكدوا على أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني، لخلق جيل واعي ومسؤول، قادر على بناء مستقبل أفضل لمصر. وفي سياق متصل، أشاد برلمانيون بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى تحرير سيناء، واعتبروها تجديدًا لالتزام الدولة بصون السيادة الوطنية، ومواصلة معركة البناء والتنمية في جميع أنحاء البلاد. وأكدوا أن تحرير سيناء يمثل نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، وأن الدولة المصرية عازمة على استكمال مسيرة التنمية في هذه المنطقة العزيزة، وتحويلها إلى منطقة جاذبة للاستثمار، ومصدر للرخاء والازدهار.

ويشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية تفصيلات دقيقة حول كيفية تنفيذ هذه الالتزامات. فالمادة (11) من المشروع تنص على ضرورة توثيق الحالة الاجتماعية للزوج بشكل واضح وصريح في وثيقة الزواج. وإذا كان الزوج متزوجًا بالفعل، يجب عليه تقديم إقرار رسمي يتضمن أسماء وعناوين جميع زوجاته القائمات في عصمته. والأهم من ذلك، يلتزم الموثق بإخطار الزوجات الجدد بالزواج الجديد من خلال خطاب رسمي مصحوب بعلم الوصول، مما يضمن حقهن في المعرفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهن.

أما المادة (12) فتحدد العقوبات التي ستطبق على الموثقين الذين يخالفون هذه الالتزامات، وتشمل الحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إمكانية عزله من وظيفته أو إيقافه عن العمل لمدة لا تقل عن عام. هذه العقوبات الصارمة تهدف إلى ردع الموثقين عن التهاون في أداء واجباتهم، وضمان التزامهم بتطبيق القانون بحذافيره.

ويعكس هذا المشروع القانوني التزامًا حقيقيًا من الدولة المصرية بحماية حقوق الأسرة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين





