مشروع قانون الأحوال الشخصية: تفاصيل مقترحات حزب النور حول الطلاق والرجعة

مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور يحدد ضوابط الطلاق والرجعة والخلع، ويشترط التوثيق الرسمي لإثبات الحقوق الزوجية والميراث.

نظام الطيبات.. ماذا قالت عنه الهيئة التأديبية لنقابة الأطباء في حيثيات شطبها لـ ضياء العوضي؟ نشر مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور ، والذي أحاله المستشار حسن هشام بدوي رئيس مجلس النواب إلى اللجان المشتركة (التشريعية، والتضامن، والدينية، وحقوق الإنسان)، مجموعة من القواعد المنظمة لإنهاء عقد الزواج ، وتحديد ضوابط الطلاق الشفهي وتوثيقه، بالإضافة إلى أحكام البينونة و الرجعة .

يهدف هذا المشروع إلى تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بما يتواكب مع التغيرات الاجتماعية والقانونية، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. وفقًا لمسودة القانون التي حصلت عليها جريدة الشروق، تنص المادة 60 على أن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ والتفريق أو الوفاة. وتوضح المادة 61 أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج أو من يوكله بتوكيل رسمي وموثق.

كما تجيز المادة 62 للزوج توكيل شخص آخر في الطلاق، مع التأكيد على أن الوكيل لا يحق له تفويض صلاحياته لغيره إلا بموافقة الزوج. وتشدد المادة 63 على ضرورة أن يكون الزوج عاقلاً ومختاراً وواعياً تماماً لما يقول، وأن يكون قاصداً النطق بلفظ الطلاق ومعرفة معناه، وألا يكون الدافع وراء ذلك هو اليمين أو الضغط على الآخرين لفعل شيء أو الامتناع عنه.

وتؤكد المادة 64 أن الطلاق الصريح يقع بمجرد النطق به، ولا تقبل أي دعوى تنكر نية الطلاق، بينما الطلاق بالكناية لا يقع إلا إذا ثبتت نية المطلق من خلال إقراره الشخصي. كما تنص المادة 65 على أن الطلاق يمكن أن يتم بالكتابة من قبل العاجز عن الكلام، وإشارة مفهومة من قبل العاجز عن الكلام والكتابة. وتحدد المواد من 67 إلى 69 أنواع الطلاق المختلفة، بين رجعي وبائن، وتوضح أحكام البينونة الصغرى والكبرى.

وتنص المادة 70 على أن الطلاق المقترن بعدد معين، سواء باللفظ أو الإشارة، لا يعتبر إلا طلقة واحدة. وتوضح المادة 71 أن الطلاق الشفهي يترتب عليه آثاره القانونية فقط في حالة إقرار الزوج به أمام جهة رسمية، أو بشهادة شاهدين عدلين، أو بحصول الزوجة على حكم قضائي يثبت الطلاق. وتؤكد المادة 74 أن الطلاق لا يرتب آثاره القانونية فيما يتعلق بالحقوق الزوجية والميراث إلا بعد توثيقه رسمياً أمام الموثق المختص.

وتنص المادة 75 على أن الرجعة لا تعتد بها قضائياً فيما يتعلق بالحقوق الزوجية إلا إذا تم توثيقها خلال فترة العدة، مع إعلان الزوجة رسمياً بالرجعة قبل انتهاء العدة. وتلزم المادة المطلق، في حالة الطلاق البائن، بتوثيق الطلاق خلال أسبوع من تاريخ وقوعه، على أن يتولى الموثق إعلان المطلقة وتسليمها نسخة من إشهاد الطلاق خلال أسبوعين من التوثيق.

وتنص المادة 76 على أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة من رجل آخر ودخل بها، ثم عادت إلى زوجها الأول، يكون له عليها ثلاث طلقات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون مهلة ثلاثة أشهر للصلح بين الزوجين قبل إصدار حكم بالخلع، بهدف إتاحة الفرصة للمصالحة وتجنب تفكك الأسرة. هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الأحوال الشخصية في البلاد، ويهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف المعنية





