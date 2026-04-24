مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد: نحو أسرة مستقرة وحقوق مكفولة

حزب العدل يقدم مشروع قانون شامل للأحوال الشخصية يهدف إلى تنظيم الزواج وحماية الأسرة، مع التركيز على الشفافية وسن الرشد. كما يلقي الضوء على قضايا الأسر البديلة وتحرير سيناء.

يشهد المشهد القانوني في مصر تطورات هامة مع تقديم حزب العدل لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق جميع الأطراف.

يهدف هذا المشروع إلى إرساء دعائم أسرة مستقرة وقوية، بعيدًا عن التلاعب والاستغلال الذي قد يطال الأفراد في ظل غياب قوانين واضحة ومفصلة. القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم إجراءات الزواج والطلاق، بل يتعدى ذلك ليشمل جوانب أخرى حيوية مثل حقوق الأطفال، والنفقة، والميراث، والحضانة، بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة.

ويأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه منظومة الأحوال الشخصية تحديات عديدة، بما في ذلك تزايد حالات الطلاق، وصعوبة الحصول على الحقوق الشرعية، وانتشار الظواهر السلبية التي تهدد استقرار الأسرة. إن مشروع القانون المقدم من حزب العدل يمثل استجابة لهذه التحديات، ويسعى إلى تقديم حلول عملية وفعالة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على كيان الأسرة. أحد أبرز جوانب مشروع القانون هو التركيز على الشفافية في العلاقة الزوجية، حيث يلزم القانون الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية بشكل كامل وصريح.

فإذا كان متزوجًا بالفعل، يجب عليه أن يذكر أسماء زوجاته ومحلات إقامتهن في وثيقة الزواج. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الزوجة الجديدة من أي ضرر قد يلحق بها نتيجة إخفاء الزوج لزواجه السابق. كما يفرض القانون عقوبات رادعة على الزوج الذي يمتنع عن الإفصاح عن حالته الاجتماعية بسوء نية، تصل إلى الحبس والغرامة. بالإضافة إلى ذلك، يحدد مشروع القانون سن الرشد للزواج بـ 18 عامًا ميلاديًا كاملة، ويحظر تزويج القاصرين دون الحصول على إذن من القاضي المختص.

ويعاقب كل من يتسبب في تزويج قاصر أو يوافق عليه أو يوثقه أو يشهد عليه بعقوبات مشددة، ولا يجوز التنازل عن هذه العقوبات بأي شكل من الأشكال. هذا التشديد على سن الرشد يهدف إلى حماية القاصرين من الزواج المبكر الذي قد يعرضهم لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية جسيمة. كما يضمن لهم الحق في التعليم والتنمية الشخصية قبل تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية. ويعتبر هذا البند من أهم بنود مشروع القانون، حيث يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان مستقبلهم.

وفي سياق متصل، أثار طلب إحاطة مقدم إلى البرلمان ملف الأسر البديلة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الأسر، بما في ذلك عدم وجود معاشات مضمونة للأطفال، وتوقف الرعاية عند بلوغهم سن 18 عامًا. ويطالب طلب الإحاطة بضرورة توفير الدعم المالي والإجتماعي للأسر البديلة، وضمان استمرار الرعاية للأطفال حتى بعد بلوغهم سن الرشد، حتى يتمكنوا من الحصول على التعليم والتدريب المهني وفرص العمل المناسبة.

كما أكد برلمانيون أن ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة خالدة تعكس إرادة المصريين في استرداد الأرض، وأن هذا الإنجاز يمثل رمزًا للفخر والإعتزاز لجميع المصريين. وفيما يتعلق بالاستجابة لطلبات البرلمانيين، أعلن مكتب الاتصال السياسي بديوان قنا عن تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال، حيث بلغت نسبة الإنجاز 82%. ويعكس هذا الإنجاز جهود الدولة في التواصل مع البرلمانيين والاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم.

إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع المصري، وتعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق جميع الأفراد. ومن المتوقع أن يحظى هذا المشروع بدعم واسع من قبل البرلمان والشعب، وأن يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتسامحًا





