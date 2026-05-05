مشروع قانون الأسرة الجديد يثير جدلاً واسعاً.. تفاصيل كاملة

مشروع قانون الأسرة الجديد يضع ضوابط صارمة للطلاق والزواج الثاني ويمنح الزوجة حقوقاً جديدة.

أثار مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة ، وخاصة فيما يتعلق ب الطلاق و الزواج الثاني و حقوق الزوجة والشروط الجديدة التي وضعها ال قانون للطلاق للحد من هذه الظاهرة.

ويستعرض هذا النص أبرز مواد مشروع قانون الأسرة، وبنود الطلاق وتنظيمه ومتى يحق للزوجة تطليق نفسها؟ قسم القانون الطلاق إلى نوعين: طلاق رجعي لا ينهي العلاقة الزوجية إلا بانقضاء العدة، وطلاق بائن يُنهي الزواج فور وقوعه. كما نص على أن الطلاق المقترن بعدد، سواء لفظًا أو إشارة، لا يقع إلا طلقة واحدة حتى لو تكرر في مجلس واحد، في توجه يهدف للحد من الطلاق المتسرع.

وحدد القانون أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج أو من يوكله بتوكيل رسمي محدد المدة، أو من الزوجة إذا كانت مفوضة بذلك، مع التأكيد على أن التفويض لا يجوز الرجوع فيه ويمكن أن يكون محددًا أو مطلقًا. واشترط المشروع أن يكون الزوج عاقلًا ومختارًا ومدركًا لما يقول وقاصدًا لفظ الطلاق، مع عدم الاعتداد بطلاق السكران أو المكره أو من غاب عقله بسبب الغضب الشديد.

كما نظم حالات الطلاق بالكناية، واشترط فيها النية، وأجاز وقوع الطلاق بالكتابة أو الإشارة في حالات العجز. وينص القانون على توثيق الطلاق في 15 يومًا، وأن الزوجة ترث حال امتناع الزوج قبل الوفاة. يضع قانون الأسرة ضوابط صارمة للانفصال قبل 3 سنوات زواج، حيث لن يكون الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى متاحًا بسهولة، بل سيمر بتقديم طلب لرئيس المحكمة، والتدخل القضائي المباشر لمحاولة الإصلاح، وتوثيق المحاولة رسميًا.

ويحظر توثيق الطلاق من قبل المأذون أو الموثق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تفيد باستكمال كافة الإجراءات القانونية والمحاولات القضائية للصلح. كما يشترط مشروع القانون إرفاق ملحق بوثيقة الزواج أو الطلاق يتضمن حقوق والتزامات كلا الطرفين، بما في ذلك الاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها. ويُعتبر هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة وله قوة السند التنفيذي.

وينص القانون على إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول. كما يمنح الزوجة الأولى الحق في طلب التطليق إذا تضررت ماديًا أو معنويًا من زواج زوجها بأخرى، حتى في حال عدم اشتراطها ذلك ضمن عقد الزواج، مع تحديد مدة 6 أشهر لرفع دعوى التطليق من تاريخ علمها بالزواج الجديد





