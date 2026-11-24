تتويج بطل أولمبي ومنتخب الموهبة بصالات شرم الشيخ خلال بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة بمشاركة 355 لاعبًا من 16 دولة في نوفمبر 2026.

حقق أبطال مشروع الموهبة القومي وبطل أولمبي أداءً استثنائيًا خلال بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الحرة والرومانية التي استضافتها المدينة الشبابية ب شرم الشيخ. استمرت المنافسات خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 22 نوفمبر 2026، في إطار فعاليات تنافسية عالمية المستوى تجمع نخبة الرياضيين.

تفاصيل المشاركة الدولية واللاعبين المشاركين

شهدت البطولة مشاركة واسعة النطاق ضمت 16 دولة حول العالم، وسط حضور قوي لـ 355 لاعبًا يتنافسون على المراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية. ضم الوفد المشارك 86 لاعبًا من أبناء مشروع الموهبة القومي، مما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في اكتشاف الكفاءات الرياضية الشابة وتدريبهم على أعلى المستويات.

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إطار الفئات العمرية للمنافسات الرياضية

نظمت البطولة فعاليات مكثفة على مدار عدة أيام، شملت منافسات حصرية لفئات تحت 15 سنة وتحت 17 سنة، بالإضافة إلى فئات تحت 20 سنة وفئة الكبار. هذا التنوع الفئوي يسمح بتقييم مستويات اللاعبين بدقة، وتحديد المواهب الواعدة التي يمكن دمجها في المنتخبات القومية لتولي المسؤولية في المحافل الدولية القادمة.

دعم وزارة الشباب والرياضة للمنتخبات الوطنية

يُعد هذا المشروع القومي أحد أبرز مبادرات وزارة الشباب والرياضة، حيث يعمل كمصدر أساسي لإمداد المنتخبات القومية في مختلف الألعاب الرياضية بالكفاءات الموهوبة. يستهدف البرنامج إعداد جيل رياضي متميز يصبح نواة أبطال المستقبل، من خلال منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب ورعايتها وصقل مهاراتها بشكل احترافي.

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قيادة جوهر نبيل لتطوير المنظومة الرياضية

جاء هذا الإنجاز الرياضي تأكيدًا مباشرًا لفاعلية منظومة اكتشاف المواهب التي تنفذها الوزارة تحت قيادة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة. تسعى القيادة الحالية لتعزيز البنية التحتية الرياضية وتنمية المهارات الفنية لللاعبين الشباب، لضمان تواجدهم بشكل مستمر ومؤثر في البطولات القارية والدولية.

تحقق الطموحات في المحافل الدولية والقارية

يأتي تتويج هؤلاء البطلين تتويجًا لنجاحات متتالية حققها أبناء المشروع مع المنتخبات الوطنية على مستوى المحافل القارية والدولية. تعكس النتائج المستقرة قدرة المنظومة على إنتاج لاعبين قادرين على المنافسة ضد أقرانهم من مختلف الدول، مما يعزز مكانة مصر الرياضية على خريطة الصالات العالمية.