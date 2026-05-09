مشروع قانون الأسرة: كيفية إثبات النسب والوسائل الحديثة لحل النزاعات الأسرية

يهدف مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى تنظيم أحكام النسب بشكل متكامل، من خلال الدمج بين الضوابط الشرعية والوسائل العلمية الحديثة، مثل تحليل البصمة الوراثية (DNA)، وذلك لحماية حقوق الطفل وتقليل النزاعات الأسرية. يحدد المشروع ضوابط زمنية دقيقة لثبوت النسب، كما يحدد حالات لا تُقبل فيها دعوى النسب عند الإنكار، مثل عدم التلاقي بين الزوجين منذ العقد أو مرور أكثر من عشرة أشهر على الغيبة. كما يسمح بتثبيت نسب المولود إلى أمه بمجرد الولادة دون شروط، بينما يثبت نسب الأب عبر الفراش أو الإقرار أو البينة أو الوسائل العلمية الحديثة، خاصة في حالات التنازع أو إنكار النسب أو مجهولي الهوية.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة، وضع مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم أحكام النسب، في خطوة تستهدف إنهاء النزاعات الممتدة حول إثبات أو نفي البنوة، من خلال الجمع بين الضوابط الشرعية والوسائل العلمية الحديثة، وعلى رأسها تحليل البصمة الوراثية (DNA) .

وجاءت المادة (98) لتحدد ضوابط زمنية دقيقة لثبوت النسب، حيث نصت على أن أقل مدة للحمل التي يثبت بها النسب هي ستة أشهر، وفي السياق ذاته، حددت المادة (99) حالات لا تُقبل فيها دعوى النسب عند الإنكار، من بينها عدم التلاقي بين الزوجين منذ العقد، أو مرور أكثر من عشرة أشهر على الغيبة، أو حدوث الولادة بعد الطلاق أو الوفاة بأكثر من عشرة أشهر، وذلك لضبط الادعاءات غير المنطقية. ووضعت المادة (101) أن نسب المولود إلى أمه يثبت بمجرد الولادة دون شروط، بينما يثبت نسب الأب عبر الفراش أو الإقرار أو البينة أو الوسائل العلمية الحديثة، خاصة في حالات التنازع أو إنكار النسب أو مجهولي الهوية.

وأتاحت المادة (104) إثبات النسب عبر الإقرار بشروط محددة، أبرزها أن يكون الطفل مجهول النسب، وألا يكذبه العقل أو الفارق العمري، مع إمكانية دعم الإقرار بالدليل العلمي أو البينة القضائية. وفي المقابل، منحت المادة (105) للرجل حق نفي النسب خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها، بشرط عدم الإقرار المسبق وعدم تعارض النفي مع الأدلة العلمية، في محاولة لضبط المدد القانونية ومنع التلاعب.

ولم يغفل المشروع دور الأدلة الحديثة، حيث اعتمد تحليل الـDNA كوسيلة حاسمة في الإثبات والنفي، مع اعتبار امتناع المدعى عليه عن الخضوع للفحص دون مبرر طبي إقرارًا ضمنيًا بثبوت النسب، بما يعزز حماية حقوق الطفل في الهوية. ونظمت المواد (109) إلى (111) نظام اللعان كوسيلة شرعية لنفي النسب، مع ترتيبات قضائية تضمن فسخ الزواج ونفي النسب عند ثبوته، مع إلزام صندوق دعم الأسرة بالإنفاق على الطفل والأم في حالات العجز المالي.

وأكد مشروع القانون كذلك منع الادعاء بعد الوفاة إلا في حالات الحقوق المالية المثبتة، مع اشتراط وجود أدلة رسمية أو علمية، بما يغلق أبواب النزاعات غير المستقرة. ويأتي مشروع قانون الأسرة الجديد ليعيد صياغة ملف النسب بشكل جذري، من خلال الدمج بين الفقه التقليدي والتقنيات الحديثة، بهدف حماية حقوق الطفل، وتقليل النزاعات الأسرية، وإنهاء سنوات طويلة من الجدل القضائي حول إثبات البنوة





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قانون الأسرة إثبات النسب وسائل الحديثة تحليل البصمة الوراثية (DNA) حالات الإنكار حماية حقوق الطفل تقليل النزاعات الأسرية إثبات نسب المولود إلى أمه ثبوت نسب الأب

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أسباب سرطان عنق الرحميحدث سرطان عنق الرحم عندما تنشأ تغيُّرات (طفرات) في الحمض النووي (DNA) لخلايا عنق الرحم في DNA....

Read more »

مفاجأة في نتيجة تحليل الـ 'DNA' لجثة شاطئ النخيل بالإسكندريةمفاجأة في نتيجة تحليل الـ dna لجثة شاطئ النخيل بالإسكندرية | مصراوى

Read more »

مسلسل ضد الكسر الحلقة 16.. نيللي كريم تدبر خطة لـ محمد فراج وماياويعترف زوج الفنانة تارا عماد لمحمد فراج، بحقيقة نجله وأنه ليس ابنه بعد إجراء تحليل dna.

Read more »

جثة داخل شنطة سفر.. تحليل 'DNA' يكشف هوية الضحية.. وأمن قنا يحاول حل اللغزجثة داخل شنطة سفر تحليل dna يكشف هوية الضحية وأمن قنا يحاول حل اللغز | مصراوى

Read more »

قيس الخزعلي: 'صدام حسين أصله هندي بتحليل DNA'قيس الخزعلي صدام حسين أصله هندي بتحليل dna | مصراوى

Read more »

المفتي: 6 حالات يجوز فيها استخدام بصمة DNA لإثبات النسب | قناة صدى البلدالمفتي: 6 حالات يجوز فيها استخدام بصمة DNA لإثبات النسب

Read more »