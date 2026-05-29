مشروع مسح جوي للثروات المعدنية في الصحراء الشرقية المصرية

تستعد مصر لإطلاق مشروع مسح جوي شامل للثروات المعدنية في الصحراء الشرقية، يهدف إلى تحديد المناطق الغنية بالمعادن الفلزية والذهب بتقنيات حديثة، وجذب شركات عالمية للاستثمار في قطاع التعدين، وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.

كشف الدكتور طارق خضر، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمساحة الجيولوجية، أن مشروع المسح الجوي للكشف عن الثروات المعدنية سيباشر في الصحراء الشرقية مع انطلاق المشروع. وأوضح أن الصحراء الشرقية غنية جدا بالمعادن الفلزية والذهب، وتعد أهم أولويات الفترة المقبلة. وأعرب عن تمنياته بجذب شركات كثيرة للعمل في مصر، مؤكدا أن توافر الخامات سيعود على مصر بالرخاء وتوفير العملة الصعبة.

ولفت إلى أن هيئة الثروة المعدنية كانت تعتمد في البدايات على الخبرة البصرية للجيولوجي، مما كان يستهلك وقتا ومجهودا كبيرا في ضوء غياب موقع محدد للعمل. موضحا أن المسح الجوي يحدد بدقة المناطق التي تحتوي على تركيزات الخام، مما يسمح بالتوجه مباشرة إلى الأماكن المحددة لبدء العمل. وأضاف أن المشروع سيمنح الثقة للمستثمرين للعمل في مصر بفضل توفر البيانات الدقيقة، لافتا إلى أن مصر تمتلك الآن 13 شركة عالمية تعمل في مجال التنقيب عن الذهب.

وتوقع أن تصل عدد الشركات العالمية المتخصصة في الذهب إلى ما بين 40 إلى 50 شركة بحلول عام 2030. فيما يخص الشركات المحلية، أوضح أنها تعمل حاليا في مجالات خامات أخرى مثل الحديد والرصاص والزنك، بينما تركز الشركات العالمية نشاطها في مجال الذهب.

وشهد المهندس كريم بدوى، وزير البترول، توقيع عقد تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للثروات المعدنية بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة إكس كاليبر الإسبانية، بالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركة درون تك، تمهيدا لبدء أعمال المسح. وأكد بدوي أن المشروع يمثل أول مسح جوى شامل للتعدين يتم تنفيذه في مصر منذ 42 عاما، مؤكدا أن أعمال المسح ستوفر قاعدة بيانات حديثة وعالية الدقة حول الخامات التعدينية في مصر، مما يسهم في طرح فرص استثمارية جاذبة أمام المستثمرين في مجال البحث والاستكشاف عن المعادن





