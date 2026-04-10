مشكلة Bootloop تضرب هواتف جوجل بيكسل بعد تحديث مارس 2026

تواجه هواتف جوجل بيكسل مشكلة Bootloop بعد تحديث مارس 2026، مما يتسبب في إعادة تشغيل مستمرة وتعطيل الأجهزة. تتعرض أجيال متعددة من هواتف بيكسل لهذه المشكلة، التي تظهر بعد تثبيت تحديث Pixel Feature Drop أو Android 16 QPR3. جوجل تعترف بالمشكلة وتعمل على إيجاد حل، بينما تنصح المستخدمين بتوخي الحذر وتأجيل التحديث أو التواصل مع الدعم الفني.

أفادت تقارير حديثة عن تعرض عدد من هواتف جوجل بيكسل لمشكلة « Bootloop » مزعجة بعد تثبيت تحديث مارس 2026. هذه المشكلة، التي تمنع الأجهزة من الإقلاع بشكل صحيح، تؤدي إلى حلقة إعادة تشغيل مستمرة، مما يجعل الهواتف غير قابلة للاستخدام. وفقًا لموقع 9to5Google، ظهرت الشكاوى على منتدى تتبع الأعطال الرسمي من جوجل Issue Tracker وعلى منصات أخرى مثل Reddit، حيث أكد المستخدمون أن المشكلة بدأت مباشرة بعد تثبيت تحديث مارس، المعروف باسم Pixel Feature Drop أو Android 16 QPR3.

لم تقتصر هذه المشكلة على طراز واحد فقط، بل طالت أجيالًا متعددة من هواتف بيكسل، بدءًا من سلسلة Pixel 6 ومرورًا بـ Pixel 7/7a و Pixel 8، وصولًا إلى أحدث الأجهزة مثل Pixel 10 و Pixel 10 Pro XL. تختلف أعراض هذه المشكلة من جهاز لآخر، فبعض الهواتف تتوقف عند شعار جوجل وتعيد التشغيل باستمرار دون إكمال عملية الإقلاع. أجهزة أخرى لا تستجيب على الإطلاق ولا تظهر أي إشارة حياة إلا عند توصيلها بالشاحن، ثم تدخل في حلقة إعادة تشغيل لا نهاية لها. في حالات أخرى، يقلع الهاتف مباشرة إلى وضع الاسترجاع (Recovery) أو يعرض رسالة تحذير تفيد بأن نظام أندرويد أو البيانات قد تكون تالفة، ثم يفشل في الدخول إلى النظام. هذا التنوع في الأعراض يجعل من الصعب على المستخدم العادي تشخيص السبب بدقة، لكن القاسم المشترك هو ظهور المشكلة بعد تثبيت تحديث مارس، مما يشير إلى وجود خطأ في التحديث نفسه. في محاولة لإصلاح هذه المشكلة، يلجأ المستخدمون في العادة إلى إعادة ضبط المصنع، ولكن في هذه الحالة، لم يتمكن العديد من المستخدمين من الوصول إلى وضع الاسترجاع لإجراء هذه الخطوة. حتى أولئك الذين تمكنوا من الدخول إلى Fastboot أو Recovery، وفشلوا في حل المشكلة حتى بعد محاولة تثبيت الروم يدويًا أو إعادة تثبيت التحديث الأخير. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي إعادة ضبط المصنع إلى فقدان جميع البيانات المخزنة على الهاتف إذا لم يتم إجراء نسخ احتياطي مسبق، مما يزيد من الإحباط لدى المستخدمين. قامت جوجل بالاعتراف بالمشكلة في تعليق رسمي على Issue Tracker، وأعلنت أن فرق الهندسة تعمل على تحديد السبب وإيجاد حل. طلبت الشركة أيضًا من المستخدمين المتضررين إرسال تقارير الأعطال الإضافية للمساعدة في التشخيص، كما بدأت في الرد على بعض شكاوى Reddit مباشرة. حتى الآن، لم تعلن جوجل عن تحديث إصلاحي أو توضح ما إذا كانت ستسحب تحديث مارس مؤقتًا. في الوقت الحالي، تنصح المواقع التقنية مستخدمي بيكسل بالتعامل بحذر مع تحديث مارس، خاصة أولئك الذين لم يقوموا بتثبيته بعد. إذا كان الهاتف يعمل بشكل جيد، فمن المستحسن تأجيل التثبيت يدويًا حتى يتم الإعلان عن حل رسمي. إذا كان الهاتف يعاني بالفعل من مشكلة Bootloop، تنصح جوجل بالتواصل مع الدعم الفني لمحاولة الحصول على خيارات الإصلاح أو الاستبدال، خاصة إذا كان الجهاز لا يزال ضمن فترة الضمان





