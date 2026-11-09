مشيرق يطالب بتطبيق معايير السلامة في السكك الحديدية بعد حادث العياط

عضو مجلس النواب يؤكد ضرورة محاسبة مقصرين بعد تصادم قطارين، مشدداً على أن الأرواح لا تحتمل التجارب الإدارية في ظل استمرار الحوادث

أعاد النائب مصطفى مزيرق ، عضو لجنة العلاقات الخارجية ب مجلس النواب ، تسليط الضوء على ملف سلامة السكك الحديدية في مصر، بعد سلسلة من الحوادث المتكررة التي أثارت تساؤلات كبيرة حول كفاءة الرقابة التشغيلية. وأشار مزيرق في بيان عاجل إلى الحكومة، إلى أن استمرار وقوع الكوارث يستلزم اتخاذ موقف حازم من المسؤولين عن إدارة هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها فيه خلال السنوات الأخيرة.

جاء هذا التدخل المباشر في أعقاب حادث تصادم مروع وقع بين قطارين، حيث اصطدمت مقدمة القطار رقم 134، الذي كان متجهاً من الجيزة إلى الفيوم، بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010 القادم من القاهرة إلى أسوان. وقد وقع الحادث أثناء توقف القطار الثاني على القضبان في نفس الاتجاه، وهو ما تم التوصل إليه من خلال المعاينة الأولية للموقع والتي أكدت التفاصيل الدقيقة للاصطدام المميت.

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التحقيقات النيابة العامة واللجنة الفنية المتخصصة

بمباشرته للتحقيق في ملابسات الحادث، أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية متخصصة ذات خبرة عالية لفحص موقع التصادم بدقة، وكذلك فحص العربات المتضررة والأجزاء التالفة من القضبان. تهدف هذه اللجنة إلى تحديد الأسباب الفنية المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى وقوع الحادث، مع التحقق الصارم من مدى التزام الطاقم التشغيلي بإجراءات التشغيل القياسية واشتراطات السلامة المعتمدة.

وتتضمن مهام اللجنة الفنية أيضاً التحقق مما إذا كانت هناك أوجه قصور فنية أو إدارية تستوجب المساءلة القانونية للمسؤولين عن إدارة حركة القطارات أو الصيانة، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات الكارثية مرة أخرى في المستقبل القريب، وذلك تحقيقاً للعدالة ولحفظ حق الضحايا في كشف الحقيقة كاملة.

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نقد كفاءة الاستثمارات ومساءلة وزارة النقل

وتطرق النائب مصطفى مزيرق إلى حجم الاستثمارات الهائلة التي خصصتها الدولة لتطوير قطاع النقل العام، والتي شملت تحديث الجرارات القديمة، واستبدال العربات التالفة بأنظمة حديثة، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم الذكية، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية للسكك الحديدية بشكل جذري. ووفقاً لمزيرق، فإن نجاح هذه المشروعات لا يمكن أن يُقاس بمجرد حجم الإنفاق المالي الذي تم صرفه، بل يجب أن يُقاس بمدى انعكاس هذه التحديثات الإيجابي والملموس على سلامة الركاب وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم بشكل عام.

وشدد عضو لجنة العلاقات الخارجية على أن مسؤولية وزارة النقل لا تقتصر فقط على تنفيذ مشروعات التحديث الهندسية، بل تمتد لتشمل المتابعة المستمرة لعمليات التشغيل، والرقابة الدورية، وصيانة المعدات بانتظام، والتأكد من تطبيق معايير السلامة العالمية والمحلية على مختلف خطوط الشبكة الحديدية دون استثناء.

المتطلبات القانونية والخطوات القادمة للمجلس

وطالب مصطفى مزيرق بإجراء تحقيق شامل ومكثف في حادث العياط، وإعلان نتائج هذه التحقيقات للرأي العام بشكل فوري وشفاف، بالإضافة إلى محاسبة كل شخص يثبت تورطه أو تقصيره في هذه الكارثة. كما دعا إلى مراجعة شاملة لأنظمة الإشارات والتحكم والتشغيل على مستوى شبكة السكك الحديدية بالكامل، لضمان عدم وجود ثغرات تقنية أو إجرائية تؤدي إلى حوادث مستقبلية.

وختم نائب الشعب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب بشأن حوادث القطارات خلال السنوات الأخيرة، والذي يجب أن يتضمن الأسباب الجذرية للحوادث ومدى تأثير الاستثمارات المخصصة للتطوير على معدلات الأمان بشكل فعلي. وأكد أن الأرواح المصرية ليست مجالاً للتجارب أو الحسابات الإدارية الباردة، مما يستدعي وضع خطة محددة وواضحة المعالم لمعالجة أوجه القصور ومنع تكرار الحوادث المأساوية في أقرب وقت ممكن.