احتجاج دولي بعد قيام أمن ملعب في لوس أنجلوس بمصادرة علم إسرائيل من مشجع أثناء مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم، مع السماح بحمل أعلام فلسطين، مما أعاد GK الحوار حول السياسة في الرياضة والتضامن مع فلسطين.

في سياق الأحداث الرياضية ل كأس العالم 2024، طرأ موقف مثير للجدل خلال مباراة إيران ونيوزيلندا التي أقيمت في ملعب لوس أنجلوس بالولايات المتحدة. أظهر مقطع مصور تداوله مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي قيام أفراد أمن ب مصادرة علم إسرائيل من مشجع كان يحمله في المدرجات، بينما لم يتم مصادرة أعلام فلسطين التي كان يحملها مشجعون آخرون.

وقد أثار هذا التصرف انتقادات واسعة، خاصة في ظل التوجه الدولي المتعاطف مع القضية الفلسطينية والانتقادات الموجهة لإسرائيل بسبب سياساتها في الأراضي المحتلة. علّق باولو زامبولي، مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الحادثة معبرًا عن قلقه من ازدواجية المعايير في التعامل مع الرموز الوطنية في الملاعب الرياضية. وطالب الفيفا بإجراء مراجعة شاملة للواقعة، مؤكدًا أن الرياضة يجب أن تكون مكانًا للجميع دون تمييز أو عنصرية.

كما أعرب عن رفضه لاستغلال الأمن في الملعب لفرض مواقف سياسية، مشيرًا إلى أن جميع المشجعين يستحقون المعاملة نفسها بغض النظر عن جنسياتهم أو انتماءاتهم. يشار إلى أن الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ octobre 2023 أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وخلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية. وتتواصل contemporarilyventing الحملات الدولية المطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب، بينما تزدادMovements تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم.

وتشكل هذه الحادثة في الملعب الأمريكي انعكاسًا للانقسامات السياسية التي تمتد حتى الفضاء الرياضي، مما يثير تساؤلات حول حيادية الأحداث الرياضية الكبرى ومدى ارتباطها بالمواقف السياسية السائدة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم مباراة إيران ونيوزيلندا مصادرة علم إسرائيل أعلام فلسطين با法则 زامبولي

United States Latest News, United States Headlines