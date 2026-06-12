مصدر قضائي ينفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة ويؤكد استمرار التحقيقات

النيابة والقضاء يرفضان إحصاءات وسائل التواصل حول صبري نخنوخ، وتستمر إجراءات التحفظ على أمواله ومنعه من السفر في إطار تحقيقات مشاجرة وتدمير معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.

نفى مصدر قضائي صحة ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة صبري نخنوخ إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدًا أن الخبر غير دقيق وأن الإحالة لم تتم بعد، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق.

جاء ذلك بعد أن وقع المتهم صبري نخنوخ على قرار التحفظ على أمواله أمام جهات التحقيق في القاعدة الجديدة، عقب صدور قرار منع سفره وتجميده المالي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية التي تتعلق بواقعة مشاجرة واعتداء على صاحب معرض سيارات في المنطقة نفسها.



تبعًا لهذه الإجراءات، غادر صبري نخنوخ نيابة القاعدة الجديدة بعد استجوابه وتوقيعه على قرار التحفظ، بينما استدعت النيابة زوجته لتوقيع قرار مشابه على أمواله، في خطوة تهدف إلى تأكيد اتخاذ إجراءات الحفظ على الأموال أمام القضاء.

في الوقت نفسه، أصدرت محكمة جنايات القاعدة الجديدة قرارًا برفض استئناف المتهم وصاحبه على قرار التحفظ، مع تجديد منع السفر عليهم، ما يعكس إصرار الجهات المختصة على مواصلة التحقيقات دون إعطاء فرصة لتطويق الإجراءات القانونية.



من جانب آخر، شملت سلسلة الإجراءات صدور أوامر لتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع المشاجرة، وجمع التقارير الطبية للمتضررين لتحديد طبيعة الإصابات ومدتها، بالإضافة إلى حبس عدد من المتهمين على ذمة التحقيق.

كما طلبت المباحث إجراء تحريات تكميلية تشمل فحص مقاطع الفيديو، والاستعلام عن الحالة الصحية للضحايا، وضبط أربعة متهمين آخرين يشتبه في اشتراكهم في الحادث. وقد وُجهت إلى صبري نخنوخ وشقيقه وخمسة أشخاص آخرين تهم تشمل تحطيم معرض السيارات، والبلطجة، واستعراض القوة، والترويع، والسرقة بالإكراه. بناءً على هذه الوقائع، قامت الأجهزة الأمنية في القاهرة بالقبض على صبري نخنوخ وشقيقه وجون، نجل شقيقه، إلى جانب خمسة من رفاقه، عقب تلقي بلاغ من صاحب المعرض يوضح تعرضه للاعتداء وتدمير ممتلكاته.

تم تفريغ كاميرات المراقبة واستجواب الشهود لتوثيق ملابسات الحادث، وتم إبلاغ جميع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة





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