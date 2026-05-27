مصدر أمني ينفي منشورًا مفبركًا عن إهمال الحجاج المصريين

نفى مصدر أمني صحة منشور متداول يزعم إهمال الحجاج المصريين، مؤكدًا أنه مفبرك بتقنية الذكاء الاصطناعي، وأن جميع الحجاج يتلقون رعاية كاملة.

نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، جملةً وتفصيلاً، صحة منشور تم تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بصورتين، يتضمن الزعم بتضرر الحجاج المصريين المنضمين لأحد برامج الحج من الإهمال وسوء المعاملة.

وأكد المصدر، في بيان رسمي، أن المنشور والصورتين المرفقتين به هما مفبركان بالكامل، وتم إعدادهما باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وهو ما يظهر بوضوح في الصورتين عند التدقيق. وأشار إلى أن مثل هذه الادعاءات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، والنيل من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن. وأوضح المصدر أن القطاعات الأمنية المختصة تمكنت من تعقب المصدر الأصلي للمنشور، وتبين أنه يعود لحسابات وهمية تديرها جهات غير معروفة، تسعى للنيل من استقرار البلاد.

وأضاف أن بعثة حج القرعة المصرية لم تتلق أي شكوى من أي حاج أو حاجة بشأن سوء المعاملة أو الإهمال، مؤكدًا أن جميع الحجاج المصريين يتمتعون بصحة جيدة، ويتلقون كافة الخدمات وأوجه الرعاية اللازمة، بدءًا من الإقامة المميزة، مرورًا بالتغذية المناسبة، وصولًا إلى المتابعة الطبية المستمرة. وأكد أن غرفة عمليات متكاملة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أحوال الحجاج، والتواصل معهم والاستجابة لأي طلبات أو استفسارات.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، شدد المصدر على أنه يتم حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الادعاءات الكاذبة، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة. ودعا المواطنين إلى تحري الدقة في التعامل مع المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.

وأكد المصدر أن الدولة المصرية، بكامل أجهزتها، تولي حجاجها كل الاهتمام والرعاية، ولا تدخر جهدًا في سبيل ضمان أدائهم المناسك بيسر وسهولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأشار إلى أن عملية التضليل الإعلامي التي تتم عبر الذكاء الاصطناعي أصبحت تحديًا عالميًا، وتعمل الأجهزة المختصة على تطوير آلياتها للكشف عن مثل هذه الجرائم الإلكترونية





