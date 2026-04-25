مصرع شخصين بسقوط مواد بناء من عقار في المحلة

لقي شخصان مصرعهما في المحلة الكبرى إثر سقوط مواد بناء من عقار سكني جديد. الحادث أثار تساؤلات حول إجراءات السلامة في مواقع البناء.

شهد حي أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حادث ًا مأساويًا، حيث لقي شخصان مصرعهما إثر سقوط مواد بناء من عقار سكني جديد قيد الإنشاء. وقع ال حادث في شارع سعد محمد سعد، وأسفر عن وفاة سيدة في العقد الرابع من عمرها وشاب في العقد الثاني، وذلك أثناء تواجدهما أسفل ال عقار .

تشير المعاينات الأولية إلى أن أجزاء من مواد البناء سقطت من الطابق الرابع عشر، مما أدى إلى الوفاة الفورية للمواطنين. وقد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملابسات الواقعة. العقار المتسبب في الحادث يتكون من 16 طابقًا، وتم بناؤه في عام 2018. وأكدت مصادر من ديوان محافظة الغربية أنه لا توجد أعمال بناء جديدة جارية في العقار حاليًا، وأن المحافظة قد بدأت في مراجعة تراخيص البناء للتأكد من مطابقتها للمعايير واللوائح.

هذا الحادث يثير تساؤلات حول إجراءات السلامة المتبعة في مواقع البناء، وضرورة تشديد الرقابة على الشركات المنفذة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية. كما يلقي الضوء على أهمية توعية العمال والمواطنين بمخاطر العمل بالقرب من مواقع البناء، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابات والوفيات. وتؤكد السلطات المحلية على التزامها بتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمصابين. هذا الحادث المؤسف يأتي في ظل سلسلة من الأحداث المتنوعة التي تشهدها مصر.

ففي سياق آخر، أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل جديدة للشباب في محافظة الغربية. كما شهدت المحلة واقعة مؤسفة أخرى، حيث قام أب بطعن طليقته بسبب خلافات على رؤية الأطفال. وعلى الصعيد التقني، عادت خدمات إنستاباي والخدمات البنكية للعمل بعد توقفها بسبب التوقيت الصيفي. وعلى المستوى الدولي، تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حيث تجري تحقيقات موسعة لكشف غموض حالات اختفاء ووفاة لعلماء فضاء وأسلحة نووية.

كما تشهد البلاد ظاهرة جوية غير مستقرة تؤثر على 16 محافظة ومدينة، وحذرت الأرصاد الجوية من مخاطرها. وفي فلسطين، اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس. وفي مكة المكرمة، عبر حاج يمني من ذوي الهمم عن سعادته الغامرة برؤية الكعبة المشرفة، واعتبر الحج رحلة العمر. وفي قطاع غزة، يلهو طفل مبتور الأطراف على شاطئ البحر، معبرًا عن حبه للحياة.

وفي عالم الرياضة، وضع زيزو شرطًا مثيرًا للعودة إلى الزمالك، واحتفل نادي ليفربول بعيد ميلاد محمد صلاح، واحتفل مهاجم سويسري يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المحلة الغربية حادث وفاة بناء مواد بناء عقار إجراءات قانونية سلامة تحقيق

United States Latest News, United States Headlines