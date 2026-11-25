حريق مروع في نفق الواح بالجيزة يودي بحياة 30 شخصاً ويصيب 15 آخرون، مع إغلاق أجزاء من الطريق الدائري واضطراب حركة النقل وارتفاع عدد سيارات الإسعاف إلى 39 مركبة.

أعلن مجلس الوزراء المصري عن وقوع كارثة مرورية ومأساوية في حي الوراق بمحافظة الجيزة، حيث اندلع حريق هائل داخل نفق العشرة، مما أسفر عن مصرع ثلاثين شخصاً وإصابة خمسة عشر آخراً بجروح متفاوتة الخطورة. وقد جاءت هذه الحصيلة الأولية التي نشرتها وزارة الصحة المصرية بعد دقائق من الحادث، في خطوة لضمان التغطية الإعلامية الدقيقة للحجم الفعلي للكارثة وتأثيراتها المباشرة على البنية التحتية للطرق في العاصمة المصرية.

تفاصيل الحادث والعمليات الإغاثية

شارك في عمليات الإنقاذ والإخلاء الطبي ما مجموعه تسعة وثلاثين سيارة إسعاف، كانت منتشرة في موقع الحادث فور الإبلاغ عن الدخان الكثيف والنيران المشتعلة داخل النفق. وقد تم نقل المصابين عبر هذه المركبات إلى ثلاث مراكز طبية رئيسية هي مستشفى زايد التخصصي، ومستشفى إمبابة العام، ومستشفى الوراق المركزي، لضمان توفير العناية الطبية اللازمة لكل مصاب حسب حالته الصحية.

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وفيما يخص الخسائر المادية والمادية للمركبات، أفادت التقارير المحلية الصادرة من موقع الحادث بتفحم ما لا يقل عن عشر سيارات كانت عالقة في الزحام أو متضررة بشكل مباشر من النيران. كما أدى الحريق إلى إغلاق أجزاء واسعة من الطريق الدائري، مما تسبب في اضطراب حاد في حركة النقل والمواصلات على مستوى المنطقة المحيطة بالحي، وأثر سلباً على توقيتات وصول المواطنين إلى أعمالهم أو منازلهم.

تصريحات المسؤولين وتداعيات الحادث

وجه وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بتعليمات صارمة لرفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات المحيطة بموقع الحادث، لضمان استيعاب أي حالات إضافية أو مضاعفات صحية قد تظهر لدى المصابين لاحقاً. وأكد الوزير ضرورة متابعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين عن كثب، بالتنسيق التام مع جميع الجهات المعنية بقطاع الصحة والطوارئ، لضمان أعلى مستويات الجودة في العلاج.

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من جانبه، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية فوراً إلى موقع الكارثة لإخماد النيران تماماً، وتأمين المنطقة منعا لتفشي الحريق، وتنظيم حركة المرور في المناطق المجاورة لتسهيل عمل فرق الإنقاذ. وأفادت تقارير محلية موثقة بالسيطرة التامة على النيران وإزالة الحطام، في حين لم تتضح حتى اللحظة الأسباب الرسمية الدقيقة لاندلاع الحريق أو طبيعة الحمولة الموجودة في الشاحنة المشتعلة.

تأثير الحادث على حركة النقل العام

أعلنت الشركة المشغلة للأتوبيس الترددي "BRT" التابعة لوزارة النقل عن تأثر حركة التشغيل بشكل كبير، وظهور تكدسات مرورية كثيفة في عدد من المحطات الرئيسية المحيطة بالطريق الدائري المغلق. وأشارت الشركة في بيانها إلى أن تعذر الحركة على الطرق الرئيسية دفع أعداداً كبيرة من المواطنين إلى اللجوء إلى استخدام خدمة الأتوبيس الترددي، مما زاد الضغط على المحطات وأعداد الركاب بشكل غير متوقع.

وقررت الشركة تفعيل خطة الطوارئ فوراً واتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الازدحام والضغط على النظام، مع استمرار تقديم الخدمة قدر الإمكان. كما أصدرت الشركة اعتذاراً رسمياً للركاب عن التأخيرات والتكدسات الناتجة عن هذا الحادث، مؤكدة جاهزيتها لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الطارئة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت سابقاً إصابة عشرة أشخاص فقط، قبل تحديث الحصيلة لتشمل 21 وفاة و15 مصاباً، وزيادة عدد سيارات الإسعاف من 23 إلى 39 سيارة، في تأكيد على استمرار مراقبة الوضع وتقدم العمليات الطبية.