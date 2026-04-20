مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في سلسلة حوادث سير بمدن محافظة مطروح

تقرير مفصل حول حوادث السير التي شهدتها مدن العلمين والضبعة وسيوة في مصر، والتي أسفرت عن حالة وفاة وإصابتين بجروح وكسور نتيجة حوادث تصادم وانقلاب سيارات.

شهدت مدن محافظة مطروح في مصر سلسلة من الحوادث المرورية المأساوية التي أسفرت عن خسائر في الأرواح وإصابات جسدية متفاوتة الخطورة، حيث سجلت غرف العمليات والطوارئ ثلاث وقائع متفرقة في كل من مدن العلمين والضبعة وسيوة خلال فترة زمنية متقاربة، مما استدعى استنفار فرق الإسعاف والجهات الأمنية للتعامل مع التداعيات الميدانية وتأمين نقل الضحايا إلى المستشفيات المركزية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ففي تفاصيل الواقعة الأولى، استقبلت مستشفى الضبعة المركزي المواطن محمد عبدالحليم محمد إسماعيل البالغ من العمر سبعة وعشرين عامًا، وهو من أبناء مركز السنطة بمحافظة الغربية، وذلك إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها بالقرب من مدخل المدينة الروسية، حيث أظهر الفحص الطبي الأولي إصابته باشتباه كسور في الضلوع والعمود الفقري، وهي إصابات دقيقة تستوجب المراقبة الدقيقة. وفي سياق متصل، شهد الطريق الدولي الساحلي أمام بوابة رقم ستة في قرية مارينا حادثًا مروعًا تمثل في دهس سيارة مجهولة لشخص لم يتم التعرف على هويته حتى الآن أثناء محاولته عبور الطريق، حيث فارق الحياة على الفور قبل وصول سيارات الإسعاف، وتم إيداع جثمانه في مشرحة مستشفى العلمين المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية والبحث عن ذويه. وفي واحة سيوة، وقع حادث تصادم مؤلم في منطقة جبل الدكرور، حيث اصطدمت دراجة نارية كان يقودها الشاب إبراهيم عبدالرحمن موسى البالغ من العمر تسعة عشر عامًا بعربة تجرها الدواب، مما أدى إلى إصابته بجروح وكسور وكدمات متفرقة في أنحاء جسده. وقد باشرت الفرق الطبية تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمصاب في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى سيوة المركزي لاستكمال الفحوصات والتدخلات العلاجية. وقد قامت الأجهزة الأمنية في كل واقعة بتحرير المحاضر اللازمة، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب هذه الحوادث المرورية التي تثير القلق بشأن السلامة على الطرق السريعة، وسط دعوات متكررة بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية وتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة في المناطق السياحية والمداخل الحيوية للمدن





