مصرف أبو ظبي الإسلامي يحقق أرباحا صافية 11.6 مليار جنيه بنهاية 2026

كشف مصرف أبو ظبي الإسلامي عن نمو قوي في أرباحه الصافية لتبلغ 11.597 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مع ارتفاع حاد في العائدات الصافية والتكاليف المرتبطة بالودائع خلال النصف الأول من العام.

كشف تقرير القوائم المالية المجمعة ل مصرف أبو ظبي الإسلامي عن تسجيل أرباح قبل الضريبة بنحو 16.517 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026 ، مقابل 12.922 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مما يعكس نمواً ملحوظاً في الربحية الإجمالية للمؤسسة خلال الفترة المالية الحالية. وقد كشفت البيانات الرسمية للبنك أيضاً عن تحقيق صافي ربح بقيمة 11.597 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بصافي ربح بلغ 9.443 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

تفاصيل النمو في الأرباح والإيرادات

بلغ صافي الدخل من العائد نحو 18.833 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 14.772 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، مما يشير إلى تعزيز كبير في مصادر الدخل الرئيسية للبنك. وسجل عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة نحو 45.307 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 36.001 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

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ارتفاع تكاليف التمويل والودائع

في الوقت نفسه، سجلت تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة 26.473 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 21.229 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، مما يشير إلى ارتفاع في أعباء التمويل أو تكلفة جذب الودائع خلال هذه الفترة. ويُظهر هذا الارتفاع في التكاليف أن المصرف قد واجه ضغوطاً في جانب المصروفات التشغيلية وخدمات العملاء، رغم تحقيقه نمواً قوياً في جانب الإيرادات.

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تحليل الأداء المالي والاستدامة

يعكس الأداء المالي القوي لمصرف أبو ظبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قدرة المؤسسة على تحقيق عوائد مرتفعة في بيئة قد تكون متقلبة أو منافسة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في التأثير على هيكل رأس المال والتوزيعات المستقبلية للمساهمين، خاصة مع استمرار التركيز على نموذج الأعمال الإسلامي المتكامل.

التوقعات والآثار السوقية المستقبلية

يُرجح أن تؤثر النتائج المالية الممتازة لمصرف أبو ظبي الإسلامي بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين في قطاع البنوك الإسلامية، كما قد تدفع الشركات المنافسة إلى مراجعة استراتيجياتها في جذب الودائع وتوسيع المحفظة الائتمانية. ويتوقع المراقبون أن تستمر هذه الديناميكية في دفع عجلة النمو المالي في القطاع، مع الحفاظ على التوازن بين العوائد والتكاليف التشغيلية في الأشهر القادمة.