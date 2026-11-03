مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر يسجل نمواً بنسبة 43.5% في محفظته التمويلية بنهاية سبتمبر 2026

كشف التقرير المالي لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر عن ارتفاع صافي محفظة التمويلات إلى 211.21 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بنمو قدره 43.5% مقارنة بديسمبر 2025، مدعوماً بقطاعي المؤسسات والأفراد.

كشف التقرير المالي المجمع ل مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر عن تحقيق نمو قوي ومستمر في محفظته التمويلية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث سجلت الأرقام نهائية شهر سبتمبر من عام 2026 ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي حزمة التمويلات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنك.

وقد بلغ صافي محفظة التمويلات نحو 211.21 مليار جنيه مصري عند إغلاق شهر سبتمبر لعام 2026، مقارنة بمستوى 147.23 مليار جنيه الذي تم تسجيله في نهاية ديسمبر من عام 2025، مما يعكس توسعاً ملحوظاً في نشاط البنك الائتماني. وقد حقق هذا الارتفاع نسبة نمو بلغت نحو 43.5%، وهو ما يعادل قيمة مالية صافية تقدر بـ 63.98 مليار جنيه، مما يؤكد قدرة البنك على اجتذاب حصة كبيرة من السوق وتوسيع قاعدة عملائه في القطاعين المؤسسي وشخصي.

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ارتفاع حاد في تمويلات قطاع المؤسسات والشركات

وجاء هذا النمو القوي مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع حاد في تمويلات قطاع المؤسسات والشركات، حيث قفز رصيد هذا القطاع ليصل إلى نحو 154.11 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 105.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025. وبالمقابل، سجل قطاع الأفراد تمويلات بقيمة 65.17 مليار جنيه، مقابل 49.07 مليار جنيه في فترة المقارنة، مما يشير إلى تزايد الثقة في المنتجات المالية المقدمة للأفراد.

وفي تفاصيل محفظة المؤسسات، استحوذت التمويلات المباشرة على النصيب الأكبر، محققة رقماً قياسياً بلغ 132.24 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 88.77 مليار جنيه في ديسمبر 2025. كما ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية المدينة للمؤسسات إلى 16.72 مليار جنيه، بينما بلغ رصيد التمويلات المشتركة نحو 5.15 مليار جنيه، مما يعكس تنوع مصادر التمويل الممنوحة للشركات.

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تفاصيل محفظة الأفراد ومخصصات المخاطر الائتمانية

وفي جانب تمويلات الأفراد، سجلت التمويلات الشخصية ارتفاعاً إلى 62.53 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 46.69 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مع تسجيل أرصدة البطاقات المغطاة نحو 2.19 مليار جنيه، والتمويلات العقارية حوالي 446.8 مليون جنيه. وبالنسبة للمخصصات، بلغ مخصص خسائر الائتمان المتوقعة نحو 8.08 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.44 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، مما يعكس الاحتياطيات الكافية لتغطية المخاطر المحتملة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير الصاعد يندرج ضمن سياق نشرة أموال الغد، المجلة الاقتصادية الشاملة التي تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر، والتي تعد الإصدار الاقتصادي الوحيد في مصر المملوكة لبوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية، تهدف لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال في البلاد.