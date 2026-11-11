مصرف القاهرة يحقق زيادة 8.8 مليار جنيه في محفظة قرض الأفراد بنهاية سبتمبر 2026

بلغت محفظة قروض وتسهيلات الأفراد لدى مصرف القاهرة نحو 111.096 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 8.8 مليار جنيه مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يعكس نمواً سنوياً يقارب 8.6% في الأشهر التسعة الأولى.

أعلنت هيئة الرقابة على مصرف القاهرة عن أرقام محفظة قروض وتسهيلات الأفراد حتى نهاية سبتمبر 2026، فبلغت 111.096 مليار جنيه، ما يمثل ارتفاعاً قدره 8.8 مليار جنيه أو 8.6% عن 102.312 مليار جنيه ثبت في ديسمبر 2025.

تفاصيل ارتفاع محفظة قروض الأفراد

أشارت القوائم المالية المستقلة للمصرف إلى أن القروض الشخصية، التي تمثل جزءاً رئيسياً من تمويل الأفراد، وصلت إلى 88.744 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 83.576 مليار جنيه في ديسمبر 2025.

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أما القروض العقارية فارتفعت أيضاً، فبلغت 15.639 مليار جنيه مقارنة بـ 13.845 مليار جنيه في نهاية العام الماضي.

وفيما يتعلق ببطاقات الائتمان، ارتفعت أرصدة العملاء إلى 5.169 مليار جنيه، مقابل 4.438 مليار جنيه، ما يعكس طلباً مستمراً على التمويل الميسر.

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تراجع في الحسابات الجارية المدينة للأفراد

في الجانب الآخر، شهدت مصروفات الحسابات الجارية المدينة للأفراد انخفاضاً، إذ احتوت على 1.021 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 1.463 مليار جنيه في ديسمبر 2025.

ارتفاع مع النطاق الأوسع لتمويل المؤسسات والSMEs

لدى مصرف القاهرة، ارتفعت محفظة تمويل المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى 148.021 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، ما يمثل زيادة تقارب 11 مليار جنيه مقارنة بـ 136.984 مليار جنيه في ديسمبر 2025.

توزعت هذه المحفظة بين قروض مباشرة بقيمة 59.855 مليار جنيه، وحسابات جارية مدينة بمقدار 48.829 مليار جنيه، وقروض مشتركة تقدر بـ 37.482 مليار جنيه، بالإضافة إلى مستندات مخصومة تبلغ 1.803 مليار جنيه.

إجمالي محفظة القروض وتسهيلات العملاء ومجموعتها الصافية

باختصار، بلغ إجمالي محفظة القروض وتسهيلات العملاء 259.117 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 239.297 مليار جنيه في ديسمبر 2025.

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بعد خصم مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة والخصم غير المكتسب للمستندات المخصومة، انخفض صافي المحفظة إلى 240.710 مليار جنيه، مقابل 221.850 مليار جنيه في نهاية العام الماضي.

تؤكد هذه الأرقام على قدرة مصرف القاهرة على توسيع نطاق قروض الأفراد والتمويل المؤسسي مع استقرار الإدارة المالية لمصادر القروض والحسابات الجارية.