الشركة المصرية للاتصالات توقع اتفاقية شراكة مع شركة نيفيرا لإنشاء بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل الألياف الضوئية والحوسبة السحابية لدعم مشروع المدينة الذكية.

وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة نيفيرا ، لتحمل بموجبها دور شريك الاتصالات والتكنولوجيا الرئيسي في المشروع. جاء هذا التوقيع خلال مراسم رسمية حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتأكيد الالتزام برفع الكفاءة الرقمية للمدينة الجديدة. يهدف هذا التوافق إلى دمج أحدث التقنيات في نسيج المشروع العقاري ، مما يضمن تطوير وجهة متكاملة تجمع بين السياحة، والترفيه، ومجالات الأعمال المختلفة.

تفاصيل الاتفاقية والشركاء الموقعين

وقّع الاتفاقية كل من المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عبد الخالق عواد، الرئيس التنفيذي للشؤون العقارية بشركة نيفيرا. يمثل هذا التوقيع نقطة تحول في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث سيتم توظيف خبرة الشركة المصرية في مجالات الاتصالات لنقل تجربة المدينة إلى مستويات عالمية. تسعى الاتفاقية إلى جعل نيفيرا وجهة ذكية ومستدامة توظّف التكنولوجيا الحديثة بشكل مكثف.

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تطبيقات استراتيجية ما بعد الاتصال

تجسد هذه الاتفاقية التطبيق العملي المباشر لاستراتيجية الشركة المصرية للاتصالات الجديدة المعروفة باسم "ما بعد الاتصال". تعتمد هذه الاستراتيجية على توظيف البنية التحتية للاتصالات وشبكات الألياف الضوئية لتقديم حلول رقمية ذكية ومبتكرة للأفراد والشركات داخل المدينة. يعمل المشروع على تحويل البنية التقليدية إلى منظومة رقمية متواصلة تخدم جميع قطاعات الحياة في المدينة الجديدة.

البنية التحتية والربط العالمي

تنوي الشركة المصرية للاتصالات إنشاء شبكة ألياف ضوئية تمتد لتشمل مختلف أنحاء مدينة نيفيرا، مع ربطها مباشرة بالشبكة الرئيسية للشركة. من خلال هذه الشبكة، سيتم التوافق مع منظومة الكابلات البحرية التي تتيح الاتصال بشبكات الإنترنت في أوروبا ومختلف أنحاء العالم. كما سيتم ربط هذه البنية التحتية بمراكز بيانات الشركة، مما يوفر خدمات الحوسبة السحابية للأفراد والشركات داخل المدينة.

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الحلول الذكية وتأثيرها المباشر

تقدم الشركة حلولاً رقمية شاملة تسهّل وصول الزوار إلى المدينة وتنقّلهم داخلها، وتتيح لهم الحصول على المعلومات وحجز الأنشطة المختلفة بسهولة. ستقدم الشركة حلولًا متخصصة للفنادق والمباني الإدارية والمنشآت الصحية والتعليمية والحدائق الترفيهية، إلى جانب حلول المنازل الذكية. تساعد هذه الحلول المقيمين على إدارة الخدمات المنزلية بكفاءة، وتحسين استهلاك الطاقة، وتعزيز الراحة والرفاهية للسكان.

مركز تجربة الحلول التكنولوجية

تعتزم الشركة المصرية للاتصالات إنشاء مركز مخصص لتجربة الحلول التكنولوجية داخل منطقة نيفيرا، ليكون مساحة حيوية للمستثمرين وأصحاب الأعمال. يتيح هذا المركز الفرصة لتجربة الخدمات الرقمية عمليًا والتعرف على كيفية توظيفها في المشروعات الخاصة لتحسين تجربة العملاء. يهدف المركز إلى رفع كفاءة التشغيل ودعم نمو الأعمال من خلال تطبيق تقنيات متطورة تعزز الجاذبية الاستثمارية للوجهة.