حقق منتخب الناشئين المصري فوزًا تاريخيًا على اليونان بنتيجة 3-2 في مونديال 2025، متجاوزًا تأخره في الشوط الأول، مع تفاصيل الأهداف وأسماء المسجلين.

حقق منتخب مصر للناشئين، المواليد سنة 2009، انتصارًا مفاجئًا وقويًا على نظيره اليوناني بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين، خلال مباراة الجولة الأولى من كأس العالم للمنتخبات، في حدث رياضي لافت للنظر. بدأت المواجهة بتفوق اليونان حيث سجل هدفها الأول من ركلة ركنية دقيقة 3، ثم زادت الطين بلة بفرض سيطرتها من خلال ركلة جزاء أخطأ فيها حارس المرمى المصري أحمد شوقي، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 29 لتصبح النتيجة 2-0.

تحول مجرى المباراة بفوز مصري مفاجئ

بدأت شوط المباراة الثاني بانفجار مصري واضح، حيث عكس الفريق مجريات اللعبة بفضل تنظيم دفاعي محكم وأداء هجومية هادفة. جاءت اللحظة الحاسمة بعد مرور نصف ساعة من الشوط الثاني، عندما سجل أحمد شوقي هدف التعادل في الدقيقة 62، ليعود المنتخب المصري للمعركة ويدخل نفق العودة للنتيجة. كان هذا الهدف نقطة التحول التي غيرت موازين القوى في الملعب بالكامل.

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لم يكتفِ اللاعبون المصريون بالتعادل، بل سارعوا لتغيير النتيجة لصالحهم، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 74 من ركلة جزاء أخرى، ليعود المنتخب المصري صدارة النتيجة. ثم جاء الهدف الثالث الحاسم في الدقيقة 78 من ركلة جزاء ثالثة، لتصبح النتيجة 3-2، وهو ما جعل المباراة تبدو وكأنها مباراة كرة قدم مختلفة تمامًا عن التي بدأتها اليونان بثقة.

تفاصيل القائمة الفنية والإعدادات الميدانية

أدار الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف العملية التكتيكية ببراعة، حيث اختار قائمة تضم 21 لاعبًا للمشاركة في البطولة، وهي خطوة استراتيجية لضمان العمق واللياقة البدنية. تضم قائمة الحراس مالك عمرو، ومحمد عبيد، وعبد العزيز محمود، بينما كان الدفاع مكونًا من محمد السيد، وآدم يوسف، وأمير حسن، وعادل علاء، وعزت عبد المعز، ومحمد جمال، لتشكل خط دفاعي صلب استطاع الصمود أمام هجمات اليونان.

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في خط الوسط، لعب كل من أحمد بشير، وعمر عبد الرحيم، وسيف كريم، ويوسف عبد الله، ودانيال تامر، وزياد سعودي، وأحمد صفوت، وأدهم حسيب، مشكلين العمود الفقري للهجوم والدفاع. وضم خط الهجوم خالد مختار، وأمير أبو العز، وخالد محمود، وعبد العزيز خالد، وكانت أدوارهم الحاسمة في تسجيل الأهداف الثلاث خلال الشوط الثاني هي محصلة التخطيط الجيد.

مسار التأهل والجدول الزمني للبطولة

تقام البطولة في الفترة من 19 نوفمبر الجاري إلى 13 ديسمبر القادم، بمشاركة 48 منتخبًا عالميًا، وتعد هذه المشاركة فرصة ذهبية لبناء جيل رياضي جديد. كان تأهل المنتخب المصري لمونديال قطر قد تم من خلال احتلاله المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، وهي نتيجة تاريخية أثبتت أن الجهد المبذول من قبل الجهاز الفني والإداري كان على الطريق الصحيح.

وتستعد الفرق المنافسة الأخرى في المجموعة لمرحلة حاسمة، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية لضمان التأهل للمراحل التالية. يركز المدرب المصري الآن على استغلال هذه الزخم النفسي الكبير الذي انتقل من التأخر إلى التقدم، مع العمل على الحفاظ على هذه النسبة حتى نهاية المباراة وتأمين نتيجة إيجابية تبدأ بها رحلة مصر في مونديال 2025.