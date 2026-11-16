مصر تستهدف تصدير 100 ألف سيارة بتوطين الصناعة

عضو شعبة السيارات يكشف خطط مصر لتصدير 100 ألف سيارة عبر اتفاقيات تجارية، مع تعزيز المكونات المحلية وتحمل شركات الصناعات جزءا من ارتفاع الدولار.

كشف علاء السبع ، عضو شعبة السيارات ب اتحاد الغرف التجارية ، عن خطة استراتيجية طموحة لدفع عجلة التصنيع المحلي للسيارات في مصر، بهدف رئيسي يتمثل في تصدير 100 ألف سيارة خلال الفترة المقبلة إلى أسواق دولية تتسم بفرص تجارية مميزة.

استراتيجية التصدير والاتفاقيات الجمركية

أكد علاء السبع أن الدولة المصرية تعمل بشكل مكثف على تطوير القطاع الصناعي للسيارات وتعميق نسبة المكونات المنتجة محلياً، بما يسمح بتحقيق أهداف الصادرات المستهدفة، حيث تستهدف الدولة الوصول لتصدير 100 ألف سيارة إلى الأسواق التي ترتبط معها باتفاقيات تجارية تتيح الإعفاءات الجمركية الكاملة.

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وأوضح عضو شعبة السيارات أن ملف توطين صناعة السيارات في مصر ليس بالأمر الجديد، إذ يتم العمل عليه منذ فترة طويلة وتم إطلاق برنامج خاص لدعم هذا التوجه الحكومي، مشيرا إلى أن الدولة قدمت دعما قويا لصناعة السيارات ونجحت بالفعل في الوصول إلى تصنيع نحو 100 ألف سيارة، لكن الهدف الاستراتيجي الحالي يركز الآن بشكل جدي على التوسع الهائل في عملية التصدير للخارج.

دور المكونات المحلية في المنافسة

أشار علاء السبع إلى أن هناك دولاً لا يمكن التصدير إليها إلا من خلال اتفاقيات تجارية تتضمن إعفاءات جمركية كاملة، موضحاً أن مصر تستهدف التصدير حصرياً إلى أسواق ترتبط معها باتفاقيات تسمح بدخول السيارات دون فرض أي رسوم جمركية، مما يرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.

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وأكّد أن المكونات المحلية تمثل عنصراً حاسماً ومهما في هذه المعادلة التجارية، قائلاً إن الهدف الحالي هو تصدير 100 ألف سيارة إلى دول تتمتع معها مصر باتفاقيات تجارية ذات رسوم جمركية صفرية، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى نسب تصنيع محلي مناسبة في السيارات حتى تتمكن مصر من المنافسة الحقيقية في الأسواق العالمية والتصدير.

وأضاف السبع أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة وقوية لتصنيع السيارات بمستوى متقدم، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الصناعة بشكل أكبر وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية لتقليل التكاليف وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج المصري، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو في قطاع الصناعات التحويلية.

تحليل أسعار السيارات وحجم التداول

فيما يتعلق بأسعار السيارات في السوق المحلي، أوضح علاء السبع أن ارتفاع سعر الدولار دفع شركات السيارات إلى زيادة الأسعار بنحو 2% فقط، مضيفا أن الشركات المصنعة تخلت عن جزء كبير من مكاسبها وتحملت الزيادة في سعر العملة بنفسها، ولم تحاول رفع الأسعار بنسب تصل إلى 8% أو أكثر كاستجابة مبالغ فيها لتقلبات السوق.

ولفت إلى أنه تم ترخيص 230 ألف سيارة جديدة خلال فترة الـ 10 أشهر الماضية، مؤكدا عدم وجود أي ركود في سوق السيارات رغم التحديات الاقتصادية، معرباً عن أمله في تحسن قيمة الجنيه المصري مجددا أمام الدولار الأمريكي، مما سيساعد في استقرار الأسعار.

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واختتم علاء السبع حديثه بالقول إن هناك قدرة كبيرة لدى الشركات المصنعة على تحمل الزيادات في التكاليف لفترة معينة دون نقلها بالكامل للمستهلك، محذراً المواطنين من التكالب على الشراء في أي وقت يؤدي بشكل حتمي إلى ارتفاع الأسعار، ومضيفاً نصيحة مباشرة بأن من لا يحتاج العربية في الوقت الراهن يفضل عدم الشراء الآن.