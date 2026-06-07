مصر للطيران تعلن خطة تطوير شاملة تستمر حتى 2027

رئيس الشركة القابضة يكشف عن تجديد 6 طائرات ودخول 13 طائرة جديدة خلال العام الجاري، وتحديث الكبائن والخدمات الأرضية والجوية ضمن خطة استثمارية طموحة.

أكد الكابتن طيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة ل مصر للطيران ، أن عملية التطوير الشامل للشركة تتطلب فترة زمنية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك على غرار ما يحدث في كبرى شركات الطيران العالمية.

وأوضح عادل، في تصريحات تلفزيونية لقناة إكسترا نيوز، أن الشركة تعمل على إحداث تغييرات ملموسة يمكن للمسافر ملاحظتها كل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن هذه التغييرات بدأت بالفعل في الظهور على أرض الواقع. وأضاف رئيس مصر للطيران أن خطة تطوير كبائن الطائرات من المقرر أن تنتهي بشكل كامل مع نهاية عام 2027، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تجديد ست طائرات، بالإضافة إلى دخول خمس طائرات من الطراز العريض وثماني طائرات من الطراز المتوسط خلال العام الجاري.

وأوضح عادل أن الأسطول الحالي للشركة يضم أحدث طرازات الطائرات مثل طائرات إيرباص المجهزة بأعلى مستويات الجودة والرفاهية في الكبائن، لافتاً إلى أن الشركة تسعى لتقديم منتج جديد باستمرار لمواكبة المنافسة العالمية. ونوه رئيس الشركة القابضة إلى أن هناك جوانب تطويرية أخرى قد لا يشعر بها المسافر بشكل مباشر، لكنها تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

ومن بين هذه الجوانب تعاقد شركة الخدمات الأرضية على شراء أكثر من 650 معدة جديدة لخدمة الأسطول الحديث، مما يعزز جودة التعامل مع الأمتعة وتجهيزات الطائرات. كما أشار إلى أن خطة التطوير تشمل أيضاً الارتقاء بمستوى الوجبات المقدمة خلال الرحلات الجوية، وتحديث إجراءات شركة الصيانة والأعمال الفنية لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة للأسطول. وأكد عادل أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي





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مصر للطيران تطوير أسطول كابتن أحمد عادل خدمات جوية طائرات جديدة

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