مصر تطلق حملة تطعيم شاملة ضد الحصبة للأطفال

وزارة الصحة تطلق حملة تطعيم واسعة ضد مرض الحصبة تستهدف الأطفال من 9 أشهر إلى 10 سنوات لمدة ثلاثة أسابيع.

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن إطلاق حملة تحصين واسعة النطاق ضد مرض الحصبة ، مؤكدة على أهمية التطعيم لحماية الأطفال من المضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تنتج عن الإصابة بالعدوى. يأتي هذا الإجراء كخطوة وقائية ضرورية لضمان صحة الأجيال الصاعدة وتقليل مخاطر تفشي المرض في المجتمع.

تستهدف هذه الحملة الشاملة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر وحتى 10 سنوات، سواء كانوا من المصريين أو غير المصريين المقيمين على أراضي الجمهورية، لضمان تغطية صحية شاملة للجميع.

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تفاصيل آلية تنفيذ الحملة الصحية

حددَت وزارة الصحة والسكان مدة الحملة بثلاثة أسابيع متواصلة، وذلك لضمان وصول الخدمات الوقائية إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المستهدفين في مختلف المحافظات والمناطق الجغرافية.

سيتم تقديم التطعيم مجانًا بالكامل للعائلات، مما يلغي أي عوائق مالية قد تحول دون حصول الأطفال على الحماية اللازمة ضد الفيروس المسبب للمرض، وذلك تشديدًا على مجانية الخدمات الصحية الأساسية.

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تم توزيع نقاط التقديم على شبكة واسعة من المرافق الصحية، تشمل الوحدات الصحية والمراكز الطبية الأولية ومكاتب الصحة المنتشرة في مختلف المناطق، بالإضافة إلى المدارس والمعاهد الأزهرية لضمان سهولة الوصول.

إمكانيات الوصول والتغطية الشاملة

إلى جانب المرافق الثابتة، ستعمل الفرق الطبية المتنقلة على الوصول إلى المناطق النائية والأحياء التي قد يصعب على الأهالي الوصول فيها إلى المراكز الصحية الرئيسية، مما يوسع دائرة التغطية.

تعد الحضانات أيضًا من المواقع التي ستقدم فيها الخدمات الوقائية، لضمان تحصين الأطفال في سن ما قبل المدرسة والوقاية من أي انتقال محتمل داخل المجموعات المأهولة.

يؤكد خبراء الصحة العامة أن التحصين ليس مجرد إجراء فردي، بل هو مسؤولية مجتمعية تحمي الفئات الأكثر عرضة للخطر وتقلل من الضغط على المستشفيات أثناء فترات التفشي.

التدابير الوقائية والنتائج المتوقعة

حذرت الوزارة بشدة من مخاطر إهمال التطعيم، مشيرة إلى أن عدم تلقي اللقاح يعرض الأطفال لخطر الإصابة بمرض الحصبة ومضاعفاته الخطيرة التي قد تهدد حياتهم.

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تعزز هذه الخطوة من مناعة المجتمع وتساعد في السيطرة على الوباء، حيث أن التغطية العالية باللقاحات هي العامل الأساسي في القضاء على الأمراض المعدية في العديد من الدول.

تهدف الوزارة من خلال هذا التوجه إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم انقطاع الأطفال عن الدراسة بسبب الإصابات، كما تسعى لحماية الأسر من التكاليف الباهظة لعلاج المضاعفات.

التزام القطاع الصحي والتوعية

ترافق الحملة جهود توعوية واسعة تستهدف الآباء والأمهات لشرح فوائد اللقاح ومخاطر المرض، مما يساهم في زيادة الوعي الصحي وحث الجميع على المشاركة الفاعلة.

تلتزم الوزارة بمراقبة الوضع الوبائي باستمرار لضمان فعالية الحملة وسرعة الاستجابة لأي حالات طارئة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية للأطفال.

تظل الحملة ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة طويلة الأجل لضمان صحة الأبناء، وتؤكد على أن تحصين الأطفال هو استثمار في مستقبلهم وصحة الأوطان.