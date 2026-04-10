مصر تستهدف 42% طاقة متجددة بحلول 2035 ضمن خطة التحول للاقتصاد الأخضر

تتبنى الدولة المصرية خطة طموحة للتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، تهدف إلى دمج الأبعاد البيئية في خطط التنمية الشاملة، وتهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة، ووضع أطر عمل واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية.

تتبنى الدولة المصرية رؤية استراتيجية طموحة للتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وذلك بهدف دمج الأبعاد البيئية في صلب خطط التنمية الشاملة. هذه الرؤية تتجاوز مجرد الحفاظ على البيئة، بل تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين النمو ال اقتصاد ي المتسارع والمسؤولية البيئية، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة، ووضع أطر عمل واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة نظرية، بل يتم تنفيذها على أرض الواقع من خلال مشاريع ومبادرات ملموسة. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من التوجه العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.\في إطار هذه الاستراتيجية، تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بقطاع الطاقة المتجددة، باعتباره حجر الزاوية في التحول الأخضر. يهدف هذا القطاع إلى الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. من أبرز الأمثلة على ذلك، إنشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والتي تُعد واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتنتج طاقة كهربائية بقدرة 1550 ميجاوات. إضافة إلى ذلك، تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذه الطاقة المتجددة، من خلال تحسين شبكات النقل والتوزيع، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة. كما تشمل الجهود إصدار السندات الخضراء كأداة تمويلية مبتكرة، ورفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% بحلول عام 2025. وبالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، يتم تمويل مشروعات تهدف إلى التكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف منها، مثل مشروعات الحفاظ على المياه وإدارة المخلفات.\إلى جانب قطاع الطاقة، تشمل خطة التحول الأخضر أيضًا قطاعات أخرى حيوية. يتم التوسع في بناء مدن الجيل الرابع، التي تعتمد على التكنولوجيا الذكية والطاقة المتجددة، مثل إنشاء 14 مدينة ذكية على مساحة 450 ألف فدان. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير شبكات النقل النظيف، مثل المترو والقطارات الكهربائية، لتوفير وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة. كما تشجع الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وفي قطاع المياه، يتم تنفيذ مشاريع كبرى مثل مشروع مصرف بحر البقر، الذي يهدف إلى معالجة المياه واستصلاح الأراضي الزراعية. يتم أيضًا تبطين الترع وتحسين نظم الري لترشيد استهلاك المياه. وترتبط هذه الجهود بتنمية الريف المصري من خلال مبادرة “حياة كريمة”، التي تهدف إلى توفير مياه الشرب النظيفة ومعالجة الصرف الصحي في القرى والمناطق الريفية، مما يعزز التنمية المستدامة ويحسن مستوى معيشة المواطنين





