مصر تحقق طفرة في الشمول المالي بنسبة 219%.. تفاصيل

أكد وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تعزيز الشمول المالي، خاصة بين المرأة والشباب، مع نمو ملحوظ في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تعزيز الشمول المالي على مدار السنوات القليلة الماضية.

هذا التقدم لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لرؤية استراتيجية واضحة المعالم، وجهود تعاونية مكثفة بين البنك المركزي المصري وجميع الشركاء المعنيين، سواء من القطاع العام أو الخاص، والمؤسسات المجتمعية. وقد أثمرت هذه الجهود المتضافرة عن نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، وخاصة تلك التي كانت مهمشة في السابق.

وقد وصلت معدلات الشمول المالي إلى حوالي 77.6% في ديسمبر 2025، وهو ما يمثل زيادة هائلة تقدر بنحو 219% مقارنة بعام 2016. هذا النمو يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية التي تبناها البنك المركزي، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيض التكاليف، وتشجيع الابتكار في القطاع المالي.

إن هذا الإنجاز ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو دليل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد أكثر شمولية واستدامة، اقتصاد يوفر فرصًا متساوية للجميع، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف لقمان أن دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال يظل حجر الزاوية في استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي. فقد أدرك البنك المركزي أن هذه المشروعات هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ومصدر رئيسي لخلق فرص العمل، ووسيلة فعالة لتمكين الشباب والمرأة.

لذلك، فقد أولى البنك المركزي اهتمامًا خاصًا بتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل، وتقديم الدعم الفني والإداري لأصحاب هذه المشروعات. وقد أثمرت هذه الجهود عن ارتفاع كبير في حجم التمويل الممنوح من القطاع المصرفي لهذه المشروعات، حيث ارتفع بنسبة 390% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2025. كما شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاعين المصرفي وغير المصرفي نموًا هائلاً، حيث تجاوزت الزيادة 1572% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى ديسمبر 2025.

هذه الأرقام تؤكد أن البنك المركزي قد نجح في تحقيق أهدافه في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز النمو الاقتصادي. وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن إجراءات أخرى تهدف إلى دعم الاقتصاد، مثل خفض مستهدفات طرح سندات وأذون الخزانة بقيمة مليار جنيه في أسبوع، وبيع أذون خزانة بقيمة 3.6 مليار دولار. كما تتعاون الحكومة مع البنك المركزي لوضع خطة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وحصر هذه المصانع لتحديد احتياجاتها من التمويل والدعم الفني.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. إن هذه الجهود المتكاملة تعكس التزام الحكومة والبنك المركزي بدعم الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ويؤكد لقمان أن البنك المركزي سيواصل جهوده في تعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستقرار المالي، من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق طموحات الشعب المصري.

إن الشمول المالي ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وحق يجب أن يتمتع به جميع المواطنين





