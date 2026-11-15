مصر والهند تسجيل تجارة 3.87 مليار دولار في 9 أشهر من 2026

كشف خالد أبو المكارم عن ارتفاع التبادل التجاري المصري الهندي إلى 3.87 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2026، مع زيادة الصادرات المصرية لتقلص العجز التجاري بشكل ملحوظ.

أعلن خالد أبو المكارم ، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الهندي ، عن تسجيل حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 3.87 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وتوزعت هذه القيمة بين صادرات مصرية بقيمة 1.06 مليار دولار، وواردات من السوق الهندية بنحو 2.8 مليار دولار.

تحسن الصادرات المصرية وقياس العجز التجاري

في هذا الإطار، بلغ عجز الميزان التجاري نحو 1.74 مليار دولار لصالح الهند خلال الفترة المحددة. وأشار أبو المكارم إلى أن المؤشرات التجارية تعكس تحسن أداء الصادرات المصرية إلى السوق الهندية، إلى جانب تراجع العجز التجاري مقارنة بمستوياته المسجلة خلال عام 2025 بالكامل.

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وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل نحو 4.26 مليار دولار خلال عام 2025، بواقع 704 ملايين دولار صادرات مصرية إلى الهند، مقابل واردات بقيمة 3.55 مليار دولار. وسجل العجز التجاري نحو 2.84 مليار دولار لصالح الجانب الهندي في تلك الفترة.

مقارنة أداء 2026 مع عام 2025 السابق

وقال خالد أبو المكارم، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي الموسع المنعقد بالقاهرة، إن ارتفاع الصادرات إلى 1.06 مليار دولار خلال 9 أشهر من عام 2026 يمثل نمواً ملحوظاً مقارنة بـ 704 ملايين دولار خلال عام 2025 بالكامل. ويعكس هذا الارتفاع تنامي الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية في السوق الهندية.

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وأضاف أن هناك ضرورة ملحة لمواصلة العمل على زيادة نفاذ الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية. وقد بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مما يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية.

التوسع الاستثماري والسياحي بين البلدين

وأكد رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الهندي أن انعقاد المجلس يأتي في توقيت محوري يجسد عمق العلاقات بين البلدين، وما تشهده من زخم متزايد على المستويين الاقتصادي والاستثماري. وشدد على أن الأولوية تتمثل في تحويل هذا التقارب إلى مشروعات ملموسة وشراكات تحقق عوائد اقتصادية مشتركة.

ويستهدف المجلس توسيع نطاق التبادل التجاري، وبناء شراكات صناعية جديدة، وتشجيع ضخ استثمارات مشتركة، بما يسهم في الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والتجارية الكبيرة لدى الجانبين. وفيما يتعلق بالحركة السياحية، أعرب أبو المكارم عن ضرورة معالجة الفجوة في أعداد السائحين المتبادلين.

ومصير مصر استقبلت نحو 50 ألف سائح هندي خلال عام 2024، مقابل 18 ألف سائح مصري زاروا الهند خلال العام نفسه. وأكد أن هذه الأرقام لا تتناسب مع الثقل السكاني والاقتصادي للبلدين، إذ يتجاوز عدد سكان مصر 110 ملايين نسمة، فيما يقترب عدد سكان الهند من 1.5 مليار نسمة.

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فرص التعاون في التعليم والدفاع والتجارة

ويتطلب سد هذه الفجوة تكثيف الحملات الترويجية المشتركة، وزيادة رحلات الطيران المباشرة، والعمل على تيسير حركة السفر والسياحة بين البلدين. ولفت إلى أن التعاون المصري الهندي يمتد إلى مجالات الدفاع والتدريب وبناء القدرات، حيث استفاد أكثر من 29 ألف طالب ومتدرب مصري من البرامج التدريبية والمنح الدراسية الهندية.

وشدد على أن مجلس الأعمال المصري الهندي سيكثف تحركاته خلال الفترة المقبلة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلى السوق المحلية، مع التركيز على إقامة شراكات إنتاجية وصناعية تسهم في تقليص العجز التجاري.