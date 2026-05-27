أعلنت مصر فتح أبواب الصناعة للاستثمارات البريطانية، وتعاونت الوزارة مع ممثلي الشركات البريطانية في اجتماع مائدة مستديرة لمناقشة خطط التوسعية وتحدياتها. وأكد وزير الصناعة أهمية هذه الشراكة القوية بين مصر والمملكة المتحدة، وتعكس العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء والمصالح الاقتصادية المشتركة.

وأشار إلى أن الاجتماع يمثل التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في ظل الحضور القوي للشركات البريطانية في السوق المصرية، بما في ذلك قطاعات الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والطاقة. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون بوابة للمنتجات البريطانية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والقوى العاملة المدربة من الشباب، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الأسواق.

ولفت إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات منخفضة الكربون، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم النمو الصناعي المستدام، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية في مصر. وقال وزير الصناعة إن تنمية المهارات الفنية ورفع قدرات العنصر البشري تمثل المحرك الأساسي للتنمية الصناعية، مؤكداً أن وزارة الصناعة هي الراعي الدائم لمصالح المصنعين المصريين والأجانب، والمنوط بها حماية مصالح الصناعة والتغلب على أي عقبات تواجه الشركات المصنعة في مصر، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وعقد وزير الصناعة وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة اجتماعات منفردة مع ممثلي كل شركة من الشركات المشاركة بالمائدة المستديرة للتعرف على تحدياتها. كما تضمن اللقاء اجتماعاً مع الدكتورة شيرين شهدي، مدير مكتب مؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، لبحث برامج المؤسسة لتمويل شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات، وخاصة الشركات الراغبة في التصدير. وتعاونت الوزارة مع ممثلي الشركات البريطانية في اجتماع مائدة مستديرة لمناقشة خطط التوسعية وتحدياتها.

