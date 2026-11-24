وزارة البترول تعلن انطلاق مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF في العلمين بطاقة 120 ألف طن سنويًا باستثمار 530 مليون دولار لخفض الانبعاثات.

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها التنفيذية لنقل صناعة الطاقة في مصر إلى مرحلة متقدمة، وذلك من خلال المضي قدمًا في تنفيذ أول مشروع محلي لإنتاج وقود الطائرات المستدام SAF في مدينة العلمين. يستهدف هذا المشروع الاستراتيجي الذي تُنسق له الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالشراكة مع الشركة الاستشارية نكسانت وصول الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 120 ألف طن، في خطوة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة ضمن استراتيجية الوزارة لتوطين تقنيات الطاقة الخضراء.

تفاصيل المشروع وآلية التحويل التكنولوجي

تمتلك الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام ESAF، التي تأسست رسميًا في نوفمبر 2024، رأس مال استثماري يقدر بنحو 530 مليون دولار، حيث تعتمد تقنياتها المتطورة على عمليات الهدرجة المتقدمة التي طورتها الشركة العالمية Honeywell UOP. تتيح هذه التقنية تحويل الزيوت والدهون المستعملة إلى وقود عالي الجودة مطابق للمواصفات الدولية للطيران، مع تحقيق كفاءة تحويل تصل إلى نحو 80%، مما يضمن إنتاجًا فعالًا واقتصاديًا.

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يتميز وقود الطائرات المستدام SAF بأنه بديل متجدد لوقود الطائرات التقليدي Jet A-1، حيث يمكن دمجه واستخدامه مباشرة في الطائرات الحالية دون الحاجة إلى إجراء أي تعديلات على المحركات أو منظومات التزود بالوقود في المطارات. يعتمد الإنتاج على مواد خام محلية متوفرة مثل زيوت الطعام المستعملة والشحوم الحيوانية والمخلفات الزراعية، وهو ما يعزز الأمن الطاقوي ويقلل الاعتماد على الواردات.

أكد الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في السعي لتوطين صناعة وقود الطائرات المستدام في مصر، من خلال إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى وقود نظيف منخفض الانبعاثات. ويجمع المشروع بين الجدوى الاقتصادية والعوائد البيئية الكبيرة، مما يجعله نموذجًا رائدًا في المنطقة لاستغلال الموارد المحلية لخدمة الصناعات العالمية.

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المرونة الإنتاجية والاستجابة للأسواق العالمية

تقدم شركة Honeywell UOP حلولاً تكنولوجية توفر مرونة عالية في خطوط الإنتاج، حيث يمكن للورشة تحويل الإنتاج بين وقود الطائرات المستدام والديزل المستدام بناءً على احتياجات الأسواق المستهدفة. يدعم الموقع الاستراتيجي في مدينة العلمين الوصول السريع إلى الأسواق الأوروبية، مما يعزز القدرة التنافسية للمشروع ويجعله وجهة مثالية للمستثمرين والمؤسسات التمويلية التي تتطلع لفرص في قطاع الطاقة النظيفة.

يتميز المشروع بالتوافق التام مع المعايير البيئية الدولية الصارمة، ولا سيما التشريعات الأوروبية التي تُلزم شركات الطيران بدمج نسب متدرجة من الوقود المستدام مع وقود الطائرات التقليدي. تستجيب مصر لهذا الطلب المتزايد عالميًا من خلال توفير سلع مستدامة تلبي المعايير الدولية، مما يفتح آفاقًا واسعة للتصدير ويدعم مكانة مصر في سلاسل التوريد العالمية للطاقة.

الأثر البيئي والمردود الاقتصادي المتوقع

يسهم هذا المشروع الوطني الكبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 400 ألف طن سنويًا، وهو رقم يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق الأهداف المناخية الوطنية. وفقًا لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO، يمكن لوقود الطائرات المستدام تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 80% طوال مراحل إنتاجه واستخدامه مقارنة بالوقود التقليدي.

يعتمد إنتاج SAF على مصادر متعددة تشمل الزيوت المستعملة والمخلفات الصلبة والزراعية، وكذلك الوقود الاصطناعي الناتج عن دمج الهيدروجين الأخضر مع ثاني أكسيد الكربون المحتجز من الهواء. يمثل هذا التنوع في المواد الخام ضمانًا لاستمرارية الإنتاج وتقليل المخاطر المرتبطة بتوفر مصدر واحد، كما يعزز من قيمته كحل مستدام وفعّال لتخفيف البصمة الكربونية لقطاع الطيران العالمي.