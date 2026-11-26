بداية تسليم 435 قطعة أراضي بمدينة العبور الجديدة بدءاً من 6 ديسمبر 2026، ضمن إجراءات تقنين أوضاع الأراضي لأعضاء جمعية الأمل المستفيدين من القرعة العلنية.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن البدء رسمياً في تسليم دفعة جديدة من قطع الأراضي للمواطنين ب مدينة العبور الجديدة، حيث يشمل هذا الإجراء إجمالي 435 قطعة أرض تقع في المجاورة رقم 3 بالحي رقم 28. يأتي هذا الإعلان تأكيداً على التزام الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات تقنين أوضاع الأراضي ، والتي تم ترشيح مستفيديها من أعضاء جمعية الأمل ، والتي كانت تعرف سابقاً، وذلك عقب إجراءات التسكين التي تمت بناءً على القرعة العلنية المنفذة داخل المدينة.

جدول زمني محدد لتسليم 435 قطعة أراضي

أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن عملية التسليم ستبدأ فعلياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2026، وتستمر بشكل منظم حتى يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2027. وتم وضع جدول زمني دقيق يوزع المواطنين على أيام محددة لتسليم أراضيهم طبقاً لأرقام البلوكات والقطع، بهدف ضمان انتظام العملية وتيسير الإجراءات الإدارية على المستفيدين دون ازدحام أو تأخير غير مبرر.

Also read موعد مباراة منتخب مصر وبنما في كأس العالم للناشئين 2026 والقنوات الناقلة

وتبدأ الجداول اليومية بـ 6 ديسمبر 2026 لتسليم القطع من رقم 1 إلى 26 في البلوك رقم 28301، يليها 7 ديسمبر للقطع من 27 إلى 53 في نفس البلوك، ثم 8 ديسمبر للقطع من 1 إلى 21 في البلوك رقم 28302، و9 ديسمبر للقطع من 22 إلى 42 في البلوك ذاته. كما يخصص يوم 10 ديسمبر لمن تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة لهم لضمان شمول جميع المستحقين بالحقوق الممنوحة.

ويتواصل الجدول الزمني بـ 13 ديسمبر لتسليم القطع من 1 إلى 24 في البلوك رقم 28303، و14 ديسمبر للقطع من 25 إلى 47 في نفس البلوك، ثم 15 ديسمبر للقطع من 1 إلى 21 في البلوك رقم 28304، و16 ديسمبر للقطع من 22 إلى 44 في البلوك ذاته. ويخصص يوم 17 ديسمبر لمن تخلفوا عن الاستلام، بينما يخصص يوم 20 ديسمبر لتسليم القطع من 45 إلى 63 في البلوك 28304، ويوم 21 ديسمبر للقطع من 1 إلى 6 في البلوك رقم 28305.

Advertisement

وتستمر المواعيد المحددة بـ 22 ديسمبر للقطع من 1 إلى 22 في البلوك رقم 28306، و23 ديسمبر للقطع من 1 إلى 14 في البلوك رقم 28307، ويخصص يوم 24 ديسمبر لمن تخلفوا عن الاستلام. كما يخصص يوم 27 ديسمبر لتسليم القطع من 15 إلى 28 في البلوك رقم 28307، ويوم 28 ديسمبر للقطع من 1 إلى 22 في البلوك رقم 28308، ويوم 29 ديسمبر للقطع من 1 إلى 20 في البلوك رقم 28309.

استكمال الإجراءات وتأمين حقوق المواطنين

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، من جانبها، حرص الوزارة الشديد على استكمال إجراءات تسليم قطع الأراضي للمواطنين بمدينة العبور الجديدة، خاصة ممن سبق تسكينهم ضمن إجراءات تقنين أوضاع الأراضي. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان حصول المواطنين على حقوقهم الكاملة، وتحقيق الاستقرار لهم، مشددة على أن تسليم الأراضي يمثل خطوة جوهرية في إكمال مسار تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني بالمدينة.

كما أكدت المنشاوي ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين خلال فترة التسليم لتجنب أي عوائق بيروقراطية قد تؤثر على سير العمل أو حقوق المستفيدين. وتأتي هذه التأكيدات في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لدعم جهود الإسكان وتوفير السكن المناسب للمواطنين عبر مشاريع المدن الجديدة، والتي تعد ركيزة أساسية في التنمية العمرانية الشاملة.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم الأراضي، مع مطالبة المواطنين بحضور صاحب الشأن بنفسه في موعد الاستلام المحدد له. ويأتي هذا الإجراء لضمان دقة البيانات والتأكد من صحة الهوية قبل إتمام أي إجراءات قانونية أو إدارية تتعلق بتسليم العقارات المستحقة.

Advertisement

مستندات إلزامية لإتمام عملية التسليم

وأوضح المهندس محمود مراد أن استكمال التسليم سيتم خلال شهر يناير 2027، حيث تم تحديد يوم 3 يناير لتسليم القطع من 16 إلى 30 في البلوك رقم 28310، ويوم 4 يناير للقطع من 1 إلى 23 في البلوك رقم 28311. كما يخصص يوم 5 يناير للقطع من 1 إلى 22 في البلوك رقم 28312، ويوم 6 يناير للقطع من 1 إلى 20 في البلوك رقم 28313.

وتستمر المواعيد بـ 10 يناير لتسليم القطع من رقم 1 إلى 18 في البلوك رقم 28314، ويوم 11 يناير للقطع من 19 إلى 37 في نفس البلوك. ويخصص يوم 12 يناير 2027 لمن تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة لهم، مما يضمن شمول جميع الحالات ضمن الإطار الزمني المحدد.

ولإتمام إجراءات التسليم بنجاح، يشترط حضور المستندات المطلوبة التي تشمل أصل عقد البيع، وأصل إيصال سداد الدفعة المقدمة، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومي السارية، ومستندات تسلسل الملكية، وإخطار التخصيص. ويعد إحضار هذه المستندات أمراً إلزامياً لاستكمال إجراءات التسليم والتحقق من صحة الحقوق الممنوحة لكل مستفيد وفقاً للقرعة العلنية السابقة.