مصر تُظهر قوتها في Fan Zone على مستوى مصر ضد بلجيكا في كأس العالم

تقرير يسلط الضوء على مباراة مصر ضد بلجيكا في كأس العالم 2026، مع التركيز على قرار المدير الفني حسام حسن بتحويل محمد صلاح، ومقاربة الجمهور للنهج الفني والحفاظ على جاهزية اللاعبين خلال البطولة.

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مصر بلجيكا كأس العالم 2026 حسام حسن محمد صلاح

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