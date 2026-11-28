وزارة السياحة والآثار تشارك في معرض ITTF وارسو بجناح ضخم، ووقعت اتفاقيات لتعزيز السياحة البولندية لمصر بقيمة نمو ملحوظ، مع استعراض البنية التحتية الحديثة.

شاركت وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بفعالية كبيرة في فعاليات المعرض السياحي الدولي ITTF وارسو الذي أقيم بمدينة وارسو عاصمة بولندا ، حيث استهدفت المؤسسة المصرية قطاعاً سياحياً واعياً ومتنامياً، بهدف تعزيز مكانة الوجهة المصرية بين المسافرين البولنديين وشركاء الأعمال في القطاع.

تفاصيل المشاركة في المعرض الدولي

يُعد معرض ITTF وارسو من أبرز المنصات المهنية والجماهيرية في قطاع السفر والسياحة ببولندا، حيث استضاف المعرض نحو 500 عارض يمثلون أكثر من 80 دولة حول العالم، وتجاوز عدد زائريه 20 ألف زائر خلال فترة الانعقاد، مما جعله منصة حيوية للتواصل المباشر مع الجمهور المحلي والالتقاء بشركاء المهنة من منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة والطيران العاملة في هذا السوق الضخم.

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افتتح الجناح المصري بالمعرض السفير أحمد الأنصاري، سفير مصر لدى بولندا، والدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بحضور وفد رسمي رفيع المستوى ضم محمد فرج، مدير المكتب السياحي بألمانيا والمُشرف على السوق البولندي، والدكتورة رانيا زمزم، عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي ومسئول السوق البولندي بوحدة غرب وجنوب أوروبا، إضافة إلى همام محمد، عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات.

اللقاءات المهنية مع القيادات السياحية

على هامش المشاركة في المعرض، عقد الدكتور أحمد يوسف سلسلة من اللقاءات المهنية المكثفة، استهلها بلقاء السيد Paweł Niewiadomski، رئيس غرفة شركات السياحة البولندية، كما التقى بعدد من مسئولي كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات بالسوق البولندي، وتناولت هذه الاجتماعات استعراض حجم الأعمال الحالية لهذه الشركات بالمقصد السياحي المصري وخططها المستقبلية للتوسع في برامجها السياحية نحو مصر.

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وركزت النقاشات على فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البولندي، في ضوء ما يحظى به المقصد المصري من مكانة متميزة لدى السائحين البولنديين، ولا سيما من محبي السياحة الشاطئية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تتميز بها الوجهات المصرية.

نمو الصادرات السياحية والبنية التحتية

خلال هذه اللقاءات، أشار الدكتور أحمد يوسف إلى أهمية السوق البولندي باعتباره أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث يحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الحركة السياحية الوافدة إليها، لافتاً إلى النمو الملحوظ الذي سجلته هذه الحركة الوافدة منه خلال العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس ثقة متزايدة في جودة الخدمات المصرية.

كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أبرز التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، وما يزخر به المقصد المصري من تنوع في المنتجات والأنماط السياحية، مؤكدًا أهمية توظيف هذا التنوع في استحداث برامج سياحية متكاملة تتيح للسائحين الجمع بين أكثر من منتج وتجربة سياحية خلال الرحلة الواحدة، مما يرفع من قيمة الإنفاق السياحي.

جناح مصري يعكس العمارة الفرعونية

تطرقت المناقشات كذلك إلى ما شهدته مصر من تطوير شامل للبنية التحتية وشبكات الطرق ووسائل النقل، ودور ذلك في تعزيز الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة، وتيسير انتقال السائحين بينها، بما يسهم في الارتقاء بجودة تجربتهم السياحية، وتحسين مؤشرات الرضا لدى الزوار الدوليين.

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على الصعيد الإعلامي، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عددًا من اللقاءات مع ممثلي الصحف والمجلات السياحية المتخصصة بالسوق البولندي، من بينها مجلة Trade Media، لتعزيز التغطية الإيجابية للأحداث المصرية. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة شاركت في المعرض بجناح بلغت مساحته 100 متر مربع، تميز بتصميم مستوحى من العمارة المصرية القديمة، عكس الطابع المميز للمعابد المصرية، كما شهد تقديم مقطوعات موسيقية حية على آلة الهارب، مما أضفى على الجناح أجواءً مصرية مميزة وأسهم في جذب اهتمام زائري المعرض بشكل كبير.