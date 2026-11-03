مصر ترسل قافلة زاد العزة 306 و1897 طناً من المساعدات لغزة

اللجنة المصرية ترسل قافلة زاد العزة 306 و1897 طناً من الدقيق والسلع الغذائية لمواجهة المجاعة في غزة وتنشيط المخابز المتعثرة.

أعلن محمد منصور ، المتحدث الرسمي باسم اللجنة ال مصر ية في قطاع غزة ، عن استلام كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تضم دواجن وسلال غذائية ومستلزمات طبية ولحوم مخصصة لدعم العائلات الفلسطينية المتضررة. وأكد منصور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc أن الهلال الأحمر ال مصر ي قد باشر عملية التسليم اليوم، مشيراً إلى أن هذه الشحنات هي جزء من الجهود المستمرة لتأمين سبل الحياة الأساسية للسكان.

حملة سنابل العطاء ومواجهة المجاعة

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار حملة "سنابل العطاء" التي أطلقتها مصر خصيصاً لمواجهة التهديد الوشيك بتكرار المجاعة في القطاع، والتي تهدد حياة الملايين من المدنيين. يأتي هذا الإجراء بالتزامن المباشر مع تعطل المخابز بشكل شبه كامل داخل القطاع بسبب إغلاق المعابر والأزمات اللوجستية المستمرة، مما خلق نقصاً حاداً في الخبز الذي يُعد العنصر الغذائي الرئيسي.

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أكد المتحدث المصري أن مصر تثبت للعالم أجمع أنها لن تسمح بعودة مجاعة ثانية لتتسلل إلى خيام العائلات الفلسطينية التي تعاني من ظروف معيشية قاسية. وقد ترجمت القيادة المصرية هذه الوعود عملياً من خلال تسيير القوافل بشكل مستمر وتشغيل المخابز التي كانت متوقفة، مما كان له أثر إيجابي مباشر في توفير الرغيف يوميًا وتخفيف المعاناة عن أكثر من مليوني فلسطيني.

تفاصيل قافلة زاد العزة 306

وتحدث محمد منصور بشكل مفصل عن العملية اللوجستية الخاصة بإفراغ حمولة قافلة "زاد العزة 306"، موضحاً أن الإجراءات تتم وفق تسلسل دقيق لضمان وصول المساعدات. ففور وصول القوافل القادمة من الأراضي المصرية، تبدأ عملية التفريغ الأولي والفرز داخل مقرات اللجنة المصرية، تليها مرحلة التنسيق المباشر مع العائلات المستفيدة.

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أوضح منصور أن الهدف هو إيصال الأمانات لمستحقيها بكل دقة وشفافية، مشدداً على أن العمل يتم على مدار الساعة دون توقف. وأشار إلى أن اللجنة لا تركز على منطقة جغرافية واحدة، بل تسعى لتغطية المحافظات الخمس بالكامل بدءاً من رفح في أقصى الجنوب.

توسيع نطاق التوزيع الجغرافي

تشمل عملية التوزيع مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك أقصى الشمال في مشروع بيت لاهية ومنطقة العطاطرة، وهي مناطق تشهد تكدساً سكانيًا كثيفاً. وأشار المتحدث إلى أن هذه المناطق تتكدس فيها العائلات النازحة على مساحة لا تتجاوز أربعين في المئة من إجمالي مساحة القطاع، لا سيما في الجزء الغربي من مدينة غزة الواقع على الساحل.

وذكر منصور أن هذا التوزيع الواسع يهدف إلى الوصول إلى كل شريحة من الشرائح المتضررة، بغض النظر عن موقعها الجغرافي داخل الحدود الضيقة للقطاع، لضمان العدالة في توزيع المساعدات الإنسانية بين كافة الأسر المحتاجة.

تجديد الخيام وحماية النازحين

واستعرض المتحدث الجانب الإيوائي من المساعدات، مشيراً إلى المشاريع المكثفة لتجديد خيام النازحين التي تشرف عليها اللجنة المصرية. وأشار إلى أن الخيام السابقة كانت بالية ومهترئة تماماً لدرجة أن رب الأسرة كان يرى السماء مباشرة من سقف خيمته، مما يعرضهم لمخاطر صحية وجسدية كبيرة.

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الآن، أصبحت الخيام الجديدة توفر حماية فعلية ضد برد الشتاء القارس وحرارة الشمس الحارقة، كما تمنح الأطفال شعوراً بالأمان أثناء النوم وتحميهم من مخاطر الكلاب الضالة التي تتجول في المخيمات. وأكد محمد منصور أن الدعم المصري سيظل مستمرًا دون انقطاع لتلبية مختلف الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

وفي ختام تصريحاته، لخص منصور الأمل المستقبلي الذي تصبو إليه اللجنة المصرية، مؤكداً أن هذا الدعم ليس مؤقتاً فحسب، بل هو خطوة تمهيدية نحو التطلع المستقبلي لإعادة إعمار قطاع غزة بأكمله. وقال إن الرسالة واضحة للعالم بأن غزة ليست وحدها في مواجهتها للأزمات، وأن مصر ستظل شريكاً وفياً في كل مراحل إعادة البناء والرفاهية.