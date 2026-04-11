مصر على موعد مع كسوف شمسي كلي تاريخي في 2027: فرصة ذهبية للسياحة

يتأهب العالم لمشاهدة كسوف شمسي كلي سيشهدته مصر في عام 2027، والذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز السياحة في البلاد، خاصة في مدينة الأقصر. يستعرض التقرير أهمية هذا الحدث وتأثيراته على السياحة المصرية، بالإضافة إلى الخطوات المقترحة لاستغلال هذه الفرصة التاريخية.

أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، أن العالم يترقب حدثًا فلكيًا هامًا يمثل واحدًا من أبرز الظواهر التي ستشهدها مصر خلال القرن الحالي، وهو كسوف الشمس الكلي في الثاني من أغسطس عام 2027. وأشار إلى أن هذا الحدث يعتبر نقطة جذب رئيسية لهواة الفلك وال سياحة الفلكية من جميع أنحاء العالم.

وبالتأكيد، يعتبر هذا الحدث الفلكي فرصة ذهبية لتعزيز السياحة في مصر، خاصة في مدينة الأقصر التي ستشهد أقصى درجات الكسوف، حيث من المتوقع أن يستمر الكسوف لمدة 6 دقائق و23 ثانية، وهي أطول مدة للكسوف الكلي على سطح الأرض بين عامي 1991 و2114. هذا التوقيت المميز، الذي يصادف الساعة 1:02 ظهرًا بتوقيت مصر، يجعل من الكسوف حدثًا استثنائيًا ومثيرًا للاهتمام، يجذب الأنظار العالمية ويدفع السياح من مختلف الجنسيات إلى زيارة مصر للاستمتاع بهذه التجربة الفريدة.\تعتبر الكسوفات الشمسية الكلية ظواهر طبيعية نادرة ومذهلة، وتوفر فرصة فريدة لعشاق الفلك لتجربة مشاهدة هذه الظاهرة المدهشة. وبما أن هذه الظاهرة تجذب أعدادًا كبيرة من السياح، فإنها تمثل فرصة مهمة لتنمية السياحة في مصر. ولهذا، دعا الدكتور عبد اللطيف إلى استغلال هذه الفرصة من خلال إعداد برامج سياحية متكاملة، تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية. يمكن على سبيل المثال، تنظيم رحلات سياحية تجمع بين زيارة الأقصر ومدن سياحية أخرى مثل شرم الشيخ، مرسى علم، الغردقة، والساحل الشمالي. كما يمكن تصميم برامج تشمل زيارة الأقصر وأسوان، مع التركيز على المعالم الأثرية والسياحية مثل طريق الكباش، جزيرة النباتات، المعابد والمقابر الفرعونية، مما يمنح السياح تجربة سياحية شاملة تجمع بين الثقافة والترفيه.\بالإضافة إلى ذلك، أكد الدكتور عبد اللطيف على أهمية إطلاق حملات ترويجية وتسويقية دولية مكثفة لهذا الحدث الفلكي، بهدف استهداف الأسواق السياحية المختلفة والترويج للبرامج السياحية المتنوعة التي تجمع بين الثقافة والشاطئ والترفيه. وأشاد بالجهود المبذولة للترويج لهذا الحدث وتسليط الضوء على عراقة مدينة الأقصر ومعالمها الحضارية والتراثية. ودعا إلى استغلال هذا الحدث لتنشيط الحرف التراثية واليدوية من خلال إنتاج تذكارات ومنتجات مرتبطة بالكسوف وطرحها في الأسواق السياحية، مما يدعم الصناعات التراثية ويسهم في الترويج للحدث. كما شدد على أهمية المشاركة في البورصات السياحية الدولية مثل بورصات برلين، ريميني، وفيتور، لتعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري وزيادة الطلب على زيارة مصر خلال هذه الفترة. وأخيرًا، أكد على ضرورة التنسيق بين وزارتي السياحة والطيران لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين، من خلال زيادة الرحلات الجوية ودراسة إنشاء مخيمات سياحية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق والشقق الفندقية في الأقصر، بما يضمن تجربة سياحية مريحة وممتعة لجميع الزوار





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كاف يدرس تعديل لوائح أمم أفريقيا 2027 بعد أزمات النسخة الأخيرةكشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن دراسة المكتب التنفيذي إدخال تعديلات على لوائح بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، وذلك لمعالجة الثغرات التي ظهرت

Read more »

رفع درجة الاستعدادات القصوى بالشرقية لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيمأصدر المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية كتابا دوريا رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٢٧ في ضوء الكتاب الدوري رقم (٨٩) الوارد للمحافظة من وزارة

Read more »

لوسيد تقدم جرافيتي 2027 الرياضية.. وهذا سعرها عالميًابدأت لوسيد فصلاً جديداً في مسيرتها مع انطلاق عمليات إنتاج طرازها الأحدث 'جرافيتي' موديل 2027 في مصنعها المتطور بآريزونا، وينطلق هذا الطراز ضمن

Read more »

كسوف القرن يقترب.. 6 دقائق من الظلام الكامل في أغسطس 2027 لن تتكرر قبل 2114ميشهد العالم في الثاني من أغسطس 2027 واحدة من أندر الظواهر الفلكية في العصر الحديث، عندما يحدث كسوف كلي استثنائي للشمس تصل ذروته إلى 6 دقائق و23 ثانية...

Read more »

اللي كان خايف ميخافش.. محمد رمضان يحسم موقفه من المشاركة في دراما رمضان 2027كشف الفنان محمد رمضان، عن موقفه النهائي من المشاركة في دراما شهر رمضان 2027.

Read more »

وزير المالية: 39% زيادة في دعم الكهرباء و10% لـ السلع التموينيةأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستكون «أمان وحماية» للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص ٨٣٢,٣ مليار جنيه للدعم والحماية

Read more »