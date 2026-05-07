مصر تطلق مشروع RESWATER لتعزيز حصاد مياه الأمطار في مطروح لمواجهة التغيرات المناخية

تفاصيل اجتماع وزير الري المصري لمتابعة مشروع الموارد المائية غير التقليدية بمطروح، والذي يهدف لشحن الخزانات الجوفية ودعم التنمية الزراعية والرعوية باستخدام تقنيات حديثة.

في إطار السعي الدؤوب للدولة المصرية نحو تأمين مستقبلها المائي في ظل التحديات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير العمل في مشروع الموارد المائية غير التقليدية لإدارة مرنة للمياه، والمعروف اختصاراً باسم RESWATER.

يأتي هذا المشروع الاستراتيجي كجزء من التعاون الأورو-متوسطي الممتد ضمن برنامج Interreg NEXT MED، والذي يهدف في جوهره إلى صياغة سياسات مائية مبتكرة وغير تقليدية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة والحد من الهدر، مع التركيز بشكل أساسي على إيجاد حلول تكنولوجية وعلمية متطورة تمكن الدولة من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على معدلات سقوط الأمطار وتوزيعها الجغرافي والزمني في مختلف أنحاء الجمهورية. وقد شهد الاجتماع استعراضاً دقيقاً ومفصلاً للتفاصيل التنفيذية الخاصة بإنشاء موقع تجريبي في قرية فوكه التابعة لمحافظة مطروح، حيث تم اختيار هذه المنطقة بعناية فائقة لتكون نموذجاً تطبيقياً ريادياً لتقنيات حصاد مياه الأمطار.

ويعتمد المشروع في هذا الموقع على تنفيذ مجموعة من المنشآت المائية الهندسية المتخصصة التي تشمل بناء سدود صغيرة، وإنشاء خزانات أرضية لاستيعاب المياه، ووضع حواجز حجرية مصممة بدقة لتقليل سرعة الجريان السطحي للمياه. والهدف الرئيسي من هذه المنشآت هو تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار من خلال توجيهها لشحن الخزانات الجوفية في المنطقة، مما يساهم بشكل مباشر في رفع منسوب المياه الجوفية وتقليل ملوحتها، وهو ما ينعكس إيجابياً وبشكل ملموس على دعم التنمية المستدامة للأنشطة الاقتصادية المحلية التي يعتمد عليها أهالي المنطقة، وبالأخص في قطاعي الزراعة والرعي اللذين يمثلان العمود الفقري للاقتصاد المحلي في محافظة مطروح.

وعلى الصعيد التقني، تم عرض المنهجية العلمية الصارمة المتبعة في تنفيذ المشروع، والتي تعتمد على تكامل مجموعة من الأدوات الحديثة؛ حيث يتم استخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة وبيانات الارتفاعات الرقمية لتحليل طبوغرافيا الأرض، بالإضافة إلى إجراء مسوح جيوفيزيائية شاملة واختبارات دقيقة لنفاذية التربة للتأكد من كفاءة تسرب المياه إلى باطن الأرض. كما تستند الدراسة إلى ما يسمى بالنمذجة الهيدرولوجية، وهي عملية محاكاة رقمية متطورة تدرس العلاقة بين كميات الأمطار الساقطة وحجم الجريان السطحي الناتج عنها، وذلك لتقدير كميات المياه التي يمكن حصادها بدقة متناهية.

ولم يغفل المشروع البعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث تم دمج هذه المعطيات في كافة التصاميم الهيدروليكية لضمان أن تكون الحلول المقترحة متوافقة مع طبيعة حياة السكان واحتياجاتهم الفعلية على أرض الواقع. كما يعمل المشروع وفق رؤية استراتيجية شاملة تتجاوز مجرد التنفيذ الإنشائي، لتشمل محاور استشارية وتدريبية؛ حيث يتم العمل حالياً على إصدار دليل فني متكامل يتضمن كافة الحلول المتاحة للمياه غير التقليدية اللامركزية، وهو دليل سيكون مرجعاً للمهندسين والفنيين في المناطق النائية.

وبالتوازي مع ذلك، يتم وضع نظام مراقبة دقيق ومستمر لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لمختلف التقنيات المطبقة، لضمان تحقيق أعلى عائد من الاستثمارات المائية. وأكد الوزير سويلم خلال الاجتماع أن الركيزة الأساسية لهذا المشروع هي دمج الحلول التقنية الحديثة في خطط إدارة المياه القومية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا المتطورة وتوظيف نتائج البحوث العلمية العالمية بحيث يتم تطويعها لتناسب الاحتياجات المحلية والظروف البيئية الخاصة بمصر.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن النجاح الحقيقي لأي مشروع تنموي يكمن في مدى انخراط المجتمعات المحلية في تنفيذه وإدارته، لذا وجه بضرورة تعزيز البعد المجتمعي من خلال إدماج أبناء محافظة مطروح في كافة أنشطة المشروع. وفي هذا الصدد، ينظم المشروع سلسلة من ورش العمل التدريبية المكثفة والموجهة للمزارعين والفنيين من أبناء المجتمعات البدوية في مطروح، بهدف تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لإدارة وصيانة هذه الأنظمة المائية بشكل ذاتي، مما يضمن استدامتها على المدى الطويل ويقلل من تكاليف التشغيل.

كما تهدف هذه الورش إلى نشر الوعي البيئي حول كيفية التكيف مع التغيرات المناخية والتعامل مع ندرة المياه، بما يمهد الطريق لتحويل تجربة قرية فوكه إلى نموذج ناجح يمكن تكراره وتعميمه في مناطق أخرى مشابهة في الصحراء الغربية والمناطق الحدودية، وصولاً إلى تحقيق الأمن المائي المستدام





