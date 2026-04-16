مصر واليابان تعززان شراكتهما التنموية في واشنطن

وزير الخارجية المصري يلتقي ممثلي وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر، الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعة، مع الإشادة بالإصلاحات الاقتصادية المصرية.

في إطار الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، التقى معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، مع السيد هارا سان، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابان ية ' جايكا '، والسيد تناكا كوتارو، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة.

وقد شهد اللقاء تأكيدًا متبادلاً على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين مصر واليابان، والتي وصفت بأنها نموذج للشراكة التنموية الناجحة المبنية على الثقة والرؤية المشتركة.

أشاد معالي الوزير عبد العاطي بالدور الفعال الذي تلعبه 'جايكا' في دعم التنمية في مصر، وأعرب عن تطلع القاهرة لتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل مجالات حيوية مثل التحول الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتوطين الصناعة، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية البشرية.

كما تطرق اللقاء إلى الإنجازات الملموسة في المشروعات المشتركة، بما في ذلك نجاح مشروع المدارس المصرية اليابانية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، والتعاون المثمر مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية تأهيل الكوادر المصرية الشابة في المجالات الهندسية والتكنولوجية.

وشدد الوزير على سعي الدولة المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، مسلطًا الضوء على الفرص الواعدة التي يقدمها السوق المصري لتنويع مراكز الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد.

وقد استعرض معاليه الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك الحوافز الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا على أهمية دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في عجلة التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس 'جايكا' أن الوكالة تواصل العمل الدؤوب مع الحكومة المصرية لدعم التنمية المستدامة، ونقل الخبرات اليابانية المتميزة في قطاعات التعليم، والبنية التحتية، وبناء القدرات.

وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الثنائية والرغبة في توسيع آفاق الشراكة المستقبلية، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم السلام والأمن الإقليميين.

ويؤكد هذا اللقاء على الأهمية الاستراتيجية للشراكة المصرية اليابانية، ويسهم في توجيه الجهود المشتركة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، مع الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا اليابانية المتقدمة.

إن تكامل الرؤى والجهود بين البلدين الصديقين يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المستقبلي، ويعزز من مكانة مصر كشريك اقتصادي استراتيجي لليابان في المنطقة.

هذا التعاون لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل تبادل الخبرات في مجالات التعليم والتكنولوجيا، مما يسهم في بناء جيل جديد من الكفاءات المصرية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

كما أن تركيز 'جايكا' على دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس فهمًا عميقًا للاحتياجات الاقتصادية المصرية، وسعيًا حقيقيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتشكل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتؤكد على التزام مصر بتحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص متساوية للمستثمرين.

إن التعاون مع 'جايكا' يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للتنمية، وسيساهم بلا شك في تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة العديد من التحديات، مما يجعل الدور المصري في دعم السلام والأمن ذا أهمية قصوى، ويدعم مكانة مصر كشريك لا غنى عنه في تحقيق الاستقرار الإقليمي.





