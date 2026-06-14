مصر تفتتح معمل ابتكار للأمن السيبراني ضمن برنامج WE Innovate Star

افتتح معمل الابتكار للأمن السيبراني في الأكاديمية العربية للتكنولوجيا بالقرية الذكية، ضمن برنامج WE Innovate Star، لتطوير حلول تقنية متقدمة وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار المحلي.

في خطوة تعكس حرص مصر على ترسيخ دورها كمركز إقليمي لل ابتكار وال تكنولوجيا ، أعلن اليوم عن افتتاح معمل ال ابتكار للأمن السيبراني في مقر الأكاديمية العربية للعلوم وال تكنولوجيا والنقل البحري بكلية الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.

ويأتي هذا المعمل ضمن برنامج WE Innovate Star الذي تديره الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا. يهدف البرنامج إلى بناء منظومة متكاملة لاختبار الأفكار وتطويرها إلى نماذج أولية وإطلاقها في بيئات عمل حقيقية، مع دعم سريع للشركات الناشئة لتوسيع نشاطها.

وقد شارك في حفل الافتتاح المسؤولون الرئيسيون، بمن فيهم المهندس تامر المهدي الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، ودكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وليد زكريا نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى عدد من القيادات من المنطقة وأكاديميات الحاسبات. وقد أكد المهندس تامر المهدي أن معمل الابتكار يهدف إلى تقديم بيئة متكاملة للباحثين والموظفين وأصحاب المشاريع لتطوير حلول تقنية تنافس في السوق المحلي والإقليمي، مع التركيز على الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الحدث، أبرمت الأطراف مذكرة تفاهم تعزز التعاون في تدريب الكوادر وورش العمل التطبيقية، مما يُسهم في بناء جيل قادر على قيادة القطاع الرقمي للبلاد. تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027 التي تسعى لتأهيل القوى العاملة وتمكينها من أدوات المعرفة الحديثة، وضمان حماية الفضاء الرقمي للمنطقة. يجدر بالذكر أن المعمل سيشجع أيضًا على الابتكار في الحلول التقنية التي يمكن أن تتنافس دوليًا، مما يعزز مكانة مصر كقدوة في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي





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