الحكومة المصرية تطبق رؤية شاملة للحماية الاجتماعية تستهدف 8.3 مليون أسرة عبر التكافل والكرامة، مع تطوير الخدمات الصحية والتعليمية ودعم العمالة غير المنتظمة لتحقيق العدالة.

أعلنت الحكومة المصرية عن توسع كبير في منظومة الحماية الاجتماعية ، حيث استفادت ما مجموعه 8.3 مليون أسرة من برامج الدعم الحكومي المباشرة، فيما تم تخارج أكثر من 2.2 مليون أسرة نتيجة تحسن ظروفها الاقتصادية، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية لتعزيز العدالة الاجتماعية.

توجيهات السيسي لتطوير الدعم والرعاية

تستند جهود الحكومة المصرية إلى توجيهات متواصلة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع إطارًا عامًا لتوسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مع تأكيد الدولة على تحمل الجزء الأكبر من أعباء ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والخدمات بدلاً من تحميلها على كاهل المواطنين.

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ويشمل هذا الدعم الحفاظ على الدعم التمويني وخبز الشعب، بالإضافة إلى مواصلة مبادرات خفض أسعار السلع الأساسية وتوفير احتياطي استراتيجي منها، مما ساعد في رفع المنح والتعويضات والأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة المتزايدة في ظل الأزمات الاقتصادية الدولية.

الرؤية الحكومية ودور رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحماية الاجتماعية ليست منحة مؤقتة بل مسؤولية أصيلة للدولة تستند إلى الدستور، مشيرًا إلى أن الرؤية الحكومية تتجاوز الدعم المباشر لتشمل الاستثمار في رأس المال البشري وبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات.

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ويعمل رئيس الوزراء على متابعة الملف بشكل دوري من خلال اجتماعات مع الوزراء والمسؤولين لمراجعة البرامج ونتائج منتدى مصر 2026، مع التركيز على تطوير قواعد البيانات لضمان وصول الدعم الفعلي إلى مستحقيه دون أخطاء في الاستهداف.

مكونات الدعم للقطاعات المستهدفة

تشمل البرامج الحكومية مبادرات دعم زواج الشباب عبر مبادرة فرحة مصر، ورعاية كبار السن من خلال القوافل الطبية وإنشاء دور الرعاية، بالإضافة إلى دراسة تقسيم قسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية لتمكين المرأة المصرية من سوق العمل بشكل فعال.

وفي خطوة لدعم العمالة غير المنتظمة، تم تحديد 6 منح سنوية بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، مع رفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ أيضًا إلى 1500 جنيه، مما يعكس حرص الدولة على تغطية الفجوات في شبكة الأمان الاجتماعي للقطاعات الأكثر هشاشة.

الأثر الاقتصادي والتعاون الدولي

أكد البنك الدولي أن كل جنيه يُنفق في برامج الدعم يولد 2.09 جنيه من الدخل الحقيقي، مما يعزز فعالية الإنفاق الحكومي في تحفيز الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين، في ظل مشاركة واسعة من الأزهر الشريف والكنائس ووزارة الأوقاف لتعزيز هذه المنظومة.