مصر تطلق مشروع ري ضخم في سيناء بـ 269 بئراً و28 وحدة لخدمة التجمعات

وزارة الري تعلن عن تشغيل 269 بئراً جوفياً و28 وحدة رفع مائية في سيناء لدعم التجمعات التنموية والزراعية في القطاع الجنوبي.

أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر عن إطلاق مشروع ري متكامل يهدف إلى تنمية القطاع الزراعي في سيناء ، من خلال تشغيل 269 بئراً جوفياً موزعة على مختلف مناطق شبه الجزيرة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المبكرة لضمان الأمن المائي والغذائي، حيث تم توزيع 28 وحدة رفع مائية متطورة لضمان ضخ المياه بشكل مستمر وفعّال إلى شبكة التوزيع في تلك المناطق.

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تفاصيل مشروع المياه الجوفية

تشمل الخطة التشغيلية للوزارة حفر وتنفيذ 269 بئراً جوفياً استراتيجية، لضمان تدفق كميات كبيرة من المياه تصل إلى التجمعات السكانية والزراعية النامية.

وقد تم تجهيز هذه الآبار بـ 28 وحدة رفع حديثة تعمل بالطاقة، مما يضمن استدامة الإمداد المائي خاصة في المناطق النائية التي تعتمد بشكل أساسي على الموارد الجوفية.

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الاستهداف والتجمعات التنموية

تركز وزارة الري جهودها الحالية على خدمة التجمعات التنموية المنتشرة في سيناء، لضمان توافر الموارد المائية اللازمة لسكنى المواطنين وامتداد النشاط الزراعي.

يهدف هذا الدعم المائي إلى تمكين التجمعات الجديدة من الاستمرار والنمو، من خلال توفير بنية تحتية مائية متكاملة تدعم خطط التوطين والتطوير الإقليمي.

التنفيذ والمعدلات التقنية

يتم تنفيذ هذا المشروع العملاق من قبل فرق فنية متخصصة ضمن وزارة الري، لضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والمواصفات الفنية الدقيقة لكل بئر ووحدة رفع.

وقد تم اختيار مواقع الآبار بعناية فائقة بناءً على دراسات جيولوجية دقيقة، لضمان استغلال المخزون المائي الحالي بكفاءة عالية دون الإضرار بالاستدامة البيئية.

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آفاق التوسع والزراعة

يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في خطط تنمية سيناء، حيث يوفر المياه اللازمة للزراعة المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمواطني المناطق المستهدفة.

وتسعى الوزارة من وراء هذا الإنجاز الكبير، إلى رفع كفاءة استخدام المياه الجوفية، وضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان سيناء في شتاء وربيع هذا العام.