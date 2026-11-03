مصر تعزز الأمن الغذائي عبر زيادة السعات التخزينية والاستهداف الذاتي 2030

تسعى مصر لتأمين 6 ملايين طن تخزين وزيادة القمح المحلي لدعم الاكتفاء الذاتي بحلول 2030 في إطار جهود الأمن الغذائي الوطنية.

تعمل مصر على تعزيز استراتيجيات الأمن الغذائي الوطني من خلال زيادة السعات التخزينية وتحسين تدفق السلع الأساسية لضمان توافر مستدام للمواطنين.

تطوير القدرات التخزينية والاحتياطي الاستراتيجي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نجاح الدولة في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر.

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وتشير البيانات إلى وجود أرصدة أعلى من هذا المعدل بالنسبة لبعض السلع الأساسية، مما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التقلبات السوقية.

وقد ارتفعت السعات التخزينية للصوامع إلى 4.4 مليون طن عام 2026، مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014.

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وتستهدف الدولة الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030 لزيادة مرونة سلاسل الإمداد الغذائي.

كما تم الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر تبلغ مساحة كل منها نحو 10 أفدنة.

زيادة إنتاج وتوريد القمح المحلي

شهد موسم 2026 ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة إلى نحو 5 ملايين طن، مقابل أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025.

وتهدف الدولة إلى زيادة التوريد المحلي من القمح بنسبة سنوية تبلغ 20% لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030 بشكل كامل.

وتعكس هذه الأرقام الجهود المستمرة لتنويع مصادر التوريد وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

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وتساهم هذه الإجراءات في استقرار أسعار السلع الأساسية والحفاظ على القوة الشرائية للأسر.

السياسة الخارجية والأمن الغذائي

في سياق العلاقات الدولية، ناشد الرئيس السيسي الولايات المتحدة وإيران لإبداء أكبر قدر ممكن من المرونة.

ويهدف هذا النداء إلى إيجاد مساحات تفاهم مشتركة تسمح بحل النزاع القائم في المنطقة.

ويعتبر استقرار المنطقة عاملاً حاسماً لتأمين خطوط الإمداد الغذائي واستقرار الأسواق العالمية.

وتسعى مصر إلى دور إقليمي فعال يجمع بين تعزيز الأمن المحلي وإدارة الأزمات الدولية.