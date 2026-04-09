مصر واليمن تبحثان تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

استقبل وزير الاتصالات المصري نظيره اليمني لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الخبرات في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية. كما تم بحث الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير الخدمات البريدية والمالية الرقمية.

استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الدكتور شادي صالح باصره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمن ية في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات الحيوية للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات . وقد تناول اللقاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها سبل تسريع وتيرة التحول الرقمي ، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية في كلا البلدين.

وقد أعرب الجانبان عن التزامهما بتوطيد العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة.\خلال اللقاء، تم التركيز على التجربة المصرية الرائدة في مجال التحول الرقمي، حيث استعرض المهندس هندي الخطوات المتسارعة والملموسة التي اتخذتها مصر في هذا المجال، بما في ذلك رقمنة الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق منصة مصر الرقمية، وتوفير الخدمات الرقمية للمواطنين. كما تم تسليط الضوء على مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التي تستهدف كافة المراحل العمرية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة ومجهزة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية، وتحسين خدمات الاتصالات، بما في ذلك إطلاق خدمات الجيل الخامس، وتوفير الترددات اللازمة لتشغيل هذه التقنية المتطورة. وأكد المهندس هندي على استعداد مصر لتبادل الخبرات مع اليمن في مجال البنية التحتية الرقمية، بهدف المساهمة في الارتقاء بخدمات الاتصالات في الجمهورية اليمنية، خاصة بعد الضرر الذي لحق بالبنية التحتية اليمنية خلال السنوات الماضية.\من جانبه، أعرب الدكتور شادي صالح باصره عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرة المصرية المتراكمة في مجالات التحول الرقمي، ورقمنة الخدمات الحكومية، ونشر تقنية الجيل الخامس، وتأهيل البنى التحتية للاتصالات في اليمن، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بها خلال السنوات العشر الماضية. كما أشاد بأهمية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال بناء القدرات البشرية، والمبادرات التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في هذا الصدد. وأكد على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير الخدمات البريدية والمالية الرقمية، مشيدًا بالتطورات التي شهدها البريد المصري خلال السنوات الأخيرة. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، بما في ذلك المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، والمهندس وائل محمود طرموم المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها





