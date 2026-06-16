مصر تدين افتتاح 'أرض الصومال' سفارة في القدس المحتلة

أدانت مصر بشدة افتتاح إقليم أرض الصومال سفارة له في القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومؤكدة دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، افتتاح إقليم شمال غرب الصومال ما يسمى بمنطقة ' أرض الصومال ' سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة، أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد 'باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني'.

وشددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. ويأتي هذا الموقف المصري في إطار التزام مصر الثابت بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ورفضها القاطع لأي محاولات لفرض أمر واقع يخالف هذه المبادئ. كما تعكس هذه المواقف حرص مصر على دعم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.

وتعد هذه الخطوة من جانب 'أرض الصومال' انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 242 والقرار 476 والقرار 478، التي تؤكد عدم شرعية ضم القدس وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وتعتبر جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير وضع القدس لاغية وباطلة. كما تتعارض هذه الخطوة مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الخطوة غير القانونية، واتخاذ موقف واضح وحازم يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أو منح شرعية لأي كيانات غير قانونية. وأكدت أن استمرار مثل هذه الإجراءات الأحادية يقوض فرص السلام في المنطقة ويزيد من التوترات. كما دعت مصر جميع الدول إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية، والعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين





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