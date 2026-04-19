مصر تتجه نحو الاكتفاء الذاتي عسكرياً.. وقلق اقتصادي وحقوقي.. واستشهاد شاب فلسطيني في رفح

تغطي الأخبار تطورات هامة في مصر تشمل التقدم في التصنيع العسكري، وقضايا قانونية واقتصادية، بالإضافة إلى استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين.

في تطورات بارزة على عدة جبهات، أكد سمير فرج، القيادي العسكري والاستراتيجي، أن مصر قد حققت قفزة نوعية في قدراتها الدفاعية، منتقلًة من مرحلة الاعتماد على الاستيراد إلى الإنتاج المحلي المتقدم للفرقاطات و المسيرات ، مشيراً إلى أن هذا التقدم قد رفع من مكانة البحرية ال مصر ية لتصبح سادسة على مستوى العالم. ومن جانب آخر، أثارت النائبة نيفين إسكندر تساؤلات حول تأخير طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين للنقاش، على الرغم من موافقة الكنائس عليه، مطالبةً بإجراء حوار مجتمعي شفاف حوله.

وفي سياق اقتصادي، حذر محمد علي خير من أن الأموال الساخنة، على الرغم من فوائدها الظاهرية، تشكل عبئاً حقيقياً على الاقتصاد عند خروجها المفاجئ، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن الجنيه المصري قد فقد حوالي 15% من قيمته في شهر مارس وحده نتيجة لهذه التقلبات. وفي محافظة الإسماعيلية، كشفت السلطات المحلية تفاصيل واقعة حرق كشك القصاصين، موضحةً أنه كان مقاماً على حرم الري وتمت إزالته في عام 2019، مما يلقي الضوء على أهمية احترام قرارات الإزالة والتصدي لأي تجاوزات. على الصعيد الرياضي، يخوض حمزة عبدالكريم اختباراً حاسماً سيحدد مستقبله مع نادي برشلونة، مما يضع اللاعب تحت ضغط كبير لتحقيق أداء مميز. وفي تطور مأساوي، استشهد شاب فلسطيني، مساء السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'، نقلاً عن مصادر طبية، أن الشاب يوسف حسن قد ارتقى شهيداً متأثراً بإصابته برصاص آليات الاحتلال المتمركزة في المنطقة، وتم نقله إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد المواطن أحمد هاني عبيد، البالغ من العمر 25 عاماً، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في قصف شنته قوات الاحتلال على شمال قطاع غزة قبل عام تقريباً. وتشير الأرقام المحدثة من مصادر طبية في قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 72,549 شهيداً وأكثر من 172,274 جريحاً، وذلك منذ بدء الهجمات في السابع من أكتوبر 2023. وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار الذي بدأ في الحادي عشر من أكتوبر الماضي 773 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 2,171، وجرى انتشال 761 جثماناً من تحت أنقاض المباني المدمرة. ولا يزال عدد كبير من الضحايا عالقين تحت الركام وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إليهم بسبب تدمير البنية التحتية وصعوبة التحرك في المناطق المتضررة





