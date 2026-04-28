مصر تشهد طفرة في شبكة المترو.. المرحلة الأولى من الخط الرابع تسير وفقاً للخطة

تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق يتقدم بخطى ثابتة، يربط بين 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، ويساهم في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز التنمية المستدامة.

في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الطموحة للتنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية في مصر ، يشهد قطاع النقل الجماعي تحولاً نوعياً متمثلاً في التوسع الهائل في إنشاء شبكات المترو الصديقة للبيئة.

ويأتي مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق في صدارة هذه المشاريع، حيث يمثل إضافة استراتيجية حيوية لربط مناطق حيوية في محافظتي القاهرة والجيزة، وتسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام المروري. تجري حالياً أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع على قدم وساق، بطول 19 كيلومتراً، وتشمل 17 محطة متنوعة بين المحطات النفقية والسطحية.

يمتد مسار الخط من غرب الطريق الدائري في مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمعالم رئيسية مثل المتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، وصولاً إلى محطة الجيزة حيث يتقاطع مع الخط الثاني للمترو. ثم يستمر الخط ليتقاطع مع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، وينتهي عند محطة الفسطاط. هذا المسار الاستراتيجي يضمن خدمة نقل فعالة ومريحة للملايين من السكان، ويدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي يخدمها. تتميز أعمال تنفيذ المرحلة الأولى بالاعتماد على الكفاءات الوطنية والتقنيات الحديثة.

تتولى شركات المقاولات المصرية المتخصصة تنفيذ الأعمال الإنشائية، ويتم لأول مرة في مصر استخدام ستة ماكينات حفر نفقي متطورة لتنفيذ الأنفاق. وقد حققت هذه الماكينات تقدماً ملحوظاً في حفر الأنفاق، حيث وصلت الماكينة الأولى إلى محطة المتحف المصري الكبير، والثانية إلى محطة الأهرامات، والثالثة إلى محطة مدكور، والرابعة إلى محطة الطالبية. بالتوازي مع أعمال الحفر، يتم تجهيز ماكينتين إضافيتين لبدء حفر الجزء الثاني من المرحلة، مما يعكس التزاماً بتسريع وتيرة العمل وإنجاز المشروع في الموعد المحدد.

كما يتولى تحالف (ميتسوبيشي/أوراسكوم) تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورش، بينما تتولى شركة ميتسوبيشي اليابانية تصنيع وتوريد 23 قطاراً جديداً، ومن المقرر تسليم أول قطار في مايو 2026. هذا التعاون الدولي يعزز من جودة المشروع ويضمن تطبيق أحدث المعايير العالمية في مجال تكنولوجيا المترو. لا يقتصر مشروع الخط الرابع على المرحلة الأولى فحسب، بل يشمل خطة شاملة لتنفيذ أربع مراحل متكاملة.

تجري حالياً دراسة تفصيلية للمراحل الثانية والثالثة والرابعة، والتي تشمل مسارات جديدة تربط بين الفسطاط والقاهرة الجديدة، وحدائق الأشجار وميدان الحصري، والقاهرة الجديدة ومطار العاصمة. تهدف هذه المراحل إلى توسيع شبكة المترو لتشمل مناطق جديدة، وتوفير خدمة نقل متكاملة تربط بين مختلف أنحاء القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة. سيساهم الخط الرابع في تحقيق تبادل الركاب مع الخطوط الأخرى للمترو في محطات الجيزة والملك الصالح والسيدة عائشة والطيران والحصري ومطار العاصمة، بالإضافة إلى ربطه بالقطار الكهربائي الخفيف LRT.

يعد الخط الرابع بمثابة 'حلقة وصل' حيوية بين الماضي والمستقبل، حيث يربط بين الأهرامات والمتحف المصري الكبير والقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة. ومن المتوقع أن ينقل الخط الرابع حوالي 2 مليون راكب يومياً بعد اكتماله، مما يجعله أحد أهم شرايين النقل في مصر





