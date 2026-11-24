أصدر مركز المعلومات لدعم اتخاذ القرار تحليلاً يؤكد تصدر مصر لريادة الأعمال بشمال إفريقيا بقيمة 10.6 مليارات دولار، مع إطلاق ميثاق وطني لدعم 5000 شركة ناشئة بحلول 2026.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب مجلس الوزراء ، تقريرا جديدا يؤكد تصدر مصر ل ريادة الأعمال في شمال إفريقيا بقيمة 10.6 مليارات دولار. يأتي هذا التصنيف استنادا إلى تحليل مفصل لجهود الدولة ال مصر ية في تهيئة المناخ الملائم لتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات، حيث شمل التقرير استعراضا شاملا لتطور نشاط ريادة الأعمال على المستوى العالمي والمنافسة الدولية على جذب رواد الأعمال.

أبعاد النمو الاقتصادي ورؤية 2026

يوضح التحليل أن ريادة الأعمال أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وأدوات دعم التنمية المستدامة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وذلك لما توفره من فرص للابتكار وإعادة تشكيل الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الشمول الاجتماعي. وتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ريادة الأعمال بأنها عملية ديناميكية تقوم على اكتشاف الفرص الاقتصادية واستغلالها من خلال تطوير السلع والخدمات وإنتاجها وتسويقها.

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لا يقتصر مفهوم ريادة الأعمال على تأسيس مشروع جديد فحسب، بل يشمل الابتكار وتحمل المخاطر وتعبئة الموارد اللازمة لتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات أو نماذج أعمال قادرة على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية. ومن شأن هذه الجهود المساهمة في تلبية احتياجات الأسواق ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز دورها في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الإنتاجية والتنافسية.

جهود مؤسسية وتشريعية متكاملة

استعرض مركز المعلومات في التحليل جهود الدولة المصرية لتهيئة المناخ الملائم لتعزيز ريادة الأعمال، حيث تبنت الدولة رؤية متكاملة لترسيخ ريادة الأعمال كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والتنافسية. شملت أبرز الجهود بناء الإطار المؤسسي والتشريعي، حيث أنشأت الدولة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2017، وعززت الإطار التشريعي عبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لسنة 2020.

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كما أُطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عام 2024 لتوفير إطار حكومي موحد لتنسيق الجهود والسياسات المتعلقة بالشركات الناشئة، وشهد عام 2026 إطلاق ميثاق وطني للشركات الناشئة يستهدف تمكين 5000 شركة ناشئة. يهدف الميثاق إلى المساهمة في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن تضمينه أكثر من 80 إجراءً وسياسة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية.

توسيع فرص التمويل ودعم الابتكار

أطلقت الدولة مبادرة تمويلية موحدة بقيمة مليار دولار حتى عام 2030 لتوفير آليات استثمار متنوعة للشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها. كما ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 50 مليون دولار عبر برنامج ممول من مجموعة البنك الدولي استفاد منه 15 صندوقا استثماريا، وأسهم في توفير نحو 48 ألف فرصة عمل حتى يونيو 2026.

وفرت الدولة دعمًا من خلال مبادرة "تحالف وتنمية"، وإتاحة فرص الاستفادة من التمويل الأوروبي عبر برنامج Horizon Europe، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل الجماعي. كما تم إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شبكة مراكز إبداع مصر الرقمية في أكثر من 20 محافظة، ولأول مرة تم إطلاق منصة إبداع مصر، وتأسيس مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عام 2023 لدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة.

الانفتاح الدولي وتحديات الشمول

عززت الدولة ارتباط الشركات الناشئة بالأسواق الدولية من خلال برنامج Soft Landing الذي يستهدف تمكين الشركات الناشئة من التوسع من وإلى مصر، إلى جانب توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل الشركات الناشئة. وأشار تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال إلى أن 9 اقتصادات من أصل 23 اقتصادًا متوسط الدخل حققت مستويات من التكافؤ أو شبه التكافؤ بين الرجال والنساء في النشاط الريادي المبكر.

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أفاد 84% من رواد الأعمال في المراحل المبكرة بمراعاة الاعتبارات الاجتماعية أو البيئية عند اتخاذ قراراتهم التجارية، مما يعكس تحول ريادة الأعمال إلى ركيزة أساسية للابتكار والتنافسية والتنمية المستدامة. كما أشار وكيل أمين الأمم المتحدة إلى أن 3.8 مليار شخص حول العالم محرومون من الحماية الاجتماعية، في ظل السعي لتعزيز الشمول الاجتماعي لا سيما للنساء والشباب والفئات المهمشة.